Oύτε 100, ούτε 200. Συνολικά 529 μεταγραφές έχει κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ στη μακρόχρονη καριέρα του. Πόσες έχει κάνει ο Παναθηναϊκός του Γιάννη Αλαφούζου στα τελευταία 13 χρόνια; 175. Δηλαδή 13 ανά σεζόν. Εσείς... πώς τον βλέπετε αυτό το συνδυασμό; Εμείς λέμε... πάλι καλά για τον Παναθηναϊκό που υπάρχει και η θηλιά του Finacial Fair Play η οποία θέτει κάποια όρια τα οποία μόλις πέρυσι παρέβη το κλαμπ και το πλήρωσε μ' ένα light πρόστιμο. Οχι, αυτή τη φορά δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για... Βέμερ, όπως σκέφτονται πολλοί. Αυτή τη φορά ο Γιάννης Αλαφούζος έχει όλη τη διάθεση να ρίξει περισσότερο χρήμα. Αλλωστε, εδώ που τα λέμε, δεν είναι πια μεγάλη η απόσταση από το Βοτανικό και από την πώληση της ΠΑΕ. Δεν έχει καμία πρόθεση ο Αλαφούζος να μείνει στον Παναθηναϊκό μέχρι τα 80 του. Σε δυο χρόνια, όταν (ας πούμε ότι) θα είναι σίγουρα έτοιμος ο Βοτανικός, ο μεγαλομέτοχος του Τριφυλλιού θα είναι στα 70. Μέχρι σήμερα έχει βάλει περίπου 250 εκατ. Ευρώ στον Παναθηναϊκό (προφανώς όχι τα περισσότερα για μεταγραφές) και έως τότε ποιος ξέρει τι θα έχει γράψει το κοντέρ...

Μπορεί να μπει ο Παναθηναϊκός με τον Ράφα Μπενίτεθ στο νέο του γήπεδο; Γιατί όχι; Εχει αρκετές «γρήγορες» απολύσεις στην καριέρα του ο πιο διάσημος προπονητής που θα πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα μετά τον Φέρεντς Πούσκας, αλλά σε καμία από τις ομάδες με τις οποίες συνεργάστηκε δεν πήγε με την προοπτική της... «αρπαχτής». Αλλωστε το οικονομικό του θέμα το είχε λύσει πολύ νωρίς. Winner είναι ο άνθρωπος, αλλά με τον δικό του τρόπο, ο οποίος δεν είναι πάντα ούτε επιτυχημένος, ούτε απολύτως αποδεκτός από τους παίκτες. Διότι ο εργασιομανής Μπενίτεθ είναι «στρατηγός». Και οι «στρατηγοί» δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους. Κι αν είναι και 65 ετών, δύσκολα αλλάζουν μυαλά και βάζουν νερό στο κρασί τους.

Ολα αυτά θα τα δείξει η υπηρεσία όπως έλεγαν οι παλαιότεροι. Προς το παρόν ας ετοιμαστούμε για το μεγαλύτερο event του ελληνικού ποδοσφαίρου στην τρέχουσα σεζόν! Πώς ήταν η ατμόσφαιρα επί Μαρσέλο και όλοι βλέπαμε από κοντά αυτόν τον παικταρά που τον παρακολουθούσαμε τόσα και τόσα χρόνια στην τηλεόραση με τη Ρεάλ και την εθνική Βραζιλίας; Ηταν κάτι «εξωτικό» στην ελληνική ποδοσφαιρική κοινωνία ο Μαρσέλο. Ε, κάτι αντίστοιχο θα είναι και ο Ράφα. Ενας από τους «σταρ» προπονητές που έχουν εργαστεί στη χώρα μας. Αν θα έχει την κατάληξη του Μαρσέλο; Ολα μέσα στο παιχνίδι είναι! Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, μοιάζει απίθανο να γίνει... Τερίμ. Διότι, απλούστατα, ο Ράφα με όλα τα καλά και τα στραβά του, είναι ακόμα προπονητής και όχι εκλέκτορας.

Ωστόσο, επί Ράφα μπορεί να συμβεί αυτό που ήθελε ο Τερίμ, αλλά ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό δεν συνέβη επί των δικών του ημερών. Η σαρωτική μεταβολή του ρόστερ. Φτου κι απ΄ την αρχή θα πει κάποιος. Φτου κι απ΄ την αρχή! Δεν θα είναι η πρώτη φορά, άλλωστε. Το μόνο ερώτημα είναι πότε θα γίνει η ριζική αλλαγή: τον Ιανουάριο ή το καλοκαίρι; Το λογικό είναι να γίνει το καλοκαίρι, αφού ο Μπενίτεθ έχει κατασταλάξει ως προς τις ανάγκες της ομάδας, αλλά και επειδή η θερινή αγορά είναι πολύ πιο ανοιχτή. Ομως στον Παναθηναϊκό που ετοιμάζεται για νέο προπονητή, καινούριο τεχνικό διευθυντή, ίσως και CEO, ενώ ήδη έχει τεχνοκράτη νέο προσωπικό σύμβουλο του μεγαλομετόχο, η λογική πολλές φορές πάει περίπατο.

Υ.Γ. Η μεγαλύτερη ήττα της ΑΕΚ θα είναι αν χαθεί η εκπληκτική συσπείρωση και στήριξη όσων οπαδών της πάνε στην OPAP Arena κι αν αρχίσουμε να βλέπουμε την έδρα της μισογεμάτη. Οι αποδοκιμασίες σε μεγάλα χρονικά διαστήματα του β΄ ημιχρόνου εναντίον της ομάδας και παικτών ήταν πάρα πολύ κακό σημάδι για την Ενωση. Λογικό από τη μια πλευρά. Το απλό, ανόθευτο, παραδοσιακό «ου» είναι η πιο τίμια, ήπια και αληθινή αντίδραση ενός απογοητευμένου οπαδού, μακριά από ακρότητες, καφρίες και άλλα απαίσια που έχουμε δει και στην ΑΕΚ και σε άλλες ομάδες κατά το παρελθόν. Ομως είναι ταυτόχρονα και απολύτως ανησυχητικό για ένα κλαμπ το οποίο στηρίχθηκε αφάνταστα από τους οπαδούς της στις χαρές και στις λύπες τα τελευταία χρόνια.

Υ.Γ. 2: H μεγαλύτερη φάση του «Ντέλια» στην OPAP Arena δεν είναι το σπάσιμο της μέσης στον Στρακόσια. Είναι κάτι που φαντάζει δύσκολο σε εμάς, αλλά είναι εύκολο για εκείνον. Η φάση του αγώνα, η οποία, όμως, δεν κορυφώνεται με γκολ για να γράψει ιστορία ο Ντέλιας και να το θυμόμαστε μέχρι τα γεράματα είναι ο “Καστίγιο – Τζιοβάνι – Ριβάλντο” συνδυασμός μέσα σε... τηλεφωνικό θάλαμο εντός της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ μετά το 0-2. Κρίμα, γιατί θα γινόταν trademark στην εποχή Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ.

Υ.Γ. 3. Μιας και ο λόγος για τον «Ντέλια», θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα δύο επόμενα ματς, τις επιλογές του στις ενδεκάδες με Σκωτία και Λευκορωσία και τα αποτελέσματά της. Διότι από πολλές πλευρές δεν είναι τόσο «ασήμαντα» όσο φαίνονται.