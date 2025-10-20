ΠΑΟΚ: Η συμβολή Σαββίδη για το «δύο στα δύο» στα ντέρμπι
Ο ΠΑΟΚ πέτυχε ακόμη μία σπουδαία νίκη, αυτή τη φορά εκτός έδρας κόντρα στην ΑΕΚ με 2-0 για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Το επίτευγμα αυτό του «δικεφάλου του βορρά» δεν πέρασε απαρατήρητη από την διοίκηση της ομάδας με τους γιους του ιδιοκτήτη Γιώργο και Νίκο να πηγαίνουν χθες στην OPAP Arena με τον πρώτο να ταξιδεύει από το Μαϊάμι και τον δεύτερο από το Λονδίνο.
Μετά το τέλος του αγώνα και την μεγάλη νίκη, πήγαν στα αποδυτήρια κι έδωσαν συγχαρητήρια σε όλους για το αποτέλεσμα αυτό ενώ δεν δίστασαν να καλέσουν και τον πατέρα τους μέσω βιντεοκλήσης για να μιλήσει κι εκείνος στην ομάδα.
Ο ιδιοκτήτης των Θεσσαλονικών, Ιβάν Σαββίδης τους είπε πως είδε το παιχνίδι και ικανοποιήθηκε από την απόδοσή τους, τους συνεχάρη για την εμφάνιση και τους είπε να συνεχίσουν να παλεύουν ο ένας για τον άλλον.
Δείτε ΕπίσηςΥπέροχη κίνηση Λουτσέσκου: Αφιέρωσε τη νίκη του ΠΑΟΚ στον Γιαννάκη για τον αδικοχαμένο πατέρα του (vid)
Να σημειωθεί πως αντίστοιχη ομιλία είχε κάνει ο Ιβάν Σαββίδης τις παραμονές του μεγάλου ματς με τον Ολυμπιακό, διάστημα που η ομάδα του περνούσε δύσκολα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.