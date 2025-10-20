Η οικογένεια Σαββίδη έδωσε σύσσωμη τα εύσημα στην ομάδα για την μεγάλη νίκη, με τους γιους του Ρώσου προέδρου να πηγαίνουν στα αποδυτήρια και τον ίδιο τον ιδιοκτήτη να δίνει το «παρών» μέσω βιντεοκλήσης.

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε ακόμη μία σπουδαία νίκη, αυτή τη φορά εκτός έδρας κόντρα στην ΑΕΚ με 2-0 για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Το επίτευγμα αυτό του «δικεφάλου του βορρά» δεν πέρασε απαρατήρητη από την διοίκηση της ομάδας με τους γιους του ιδιοκτήτη Γιώργο και Νίκο να πηγαίνουν χθες στην OPAP Arena με τον πρώτο να ταξιδεύει από το Μαϊάμι και τον δεύτερο από το Λονδίνο.

Μετά το τέλος του αγώνα και την μεγάλη νίκη, πήγαν στα αποδυτήρια κι έδωσαν συγχαρητήρια σε όλους για το αποτέλεσμα αυτό ενώ δεν δίστασαν να καλέσουν και τον πατέρα τους μέσω βιντεοκλήσης για να μιλήσει κι εκείνος στην ομάδα.

Ο ιδιοκτήτης των Θεσσαλονικών, Ιβάν Σαββίδης τους είπε πως είδε το παιχνίδι και ικανοποιήθηκε από την απόδοσή τους, τους συνεχάρη για την εμφάνιση και τους είπε να συνεχίσουν να παλεύουν ο ένας για τον άλλον.

Να σημειωθεί πως αντίστοιχη ομιλία είχε κάνει ο Ιβάν Σαββίδης τις παραμονές του μεγάλου ματς με τον Ολυμπιακό, διάστημα που η ομάδα του περνούσε δύσκολα.