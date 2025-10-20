Υπέροχη κίνηση Λουτσέσκου: Αφιέρωσε τη νίκη του ΠΑΟΚ στον Γιαννάκη για τον αδικοχαμένο πατέρα του (vid)

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αφιέρωσε την μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ στην έδρα της ΑΕΚ στον Γιαννάκη και τον πατέρα του Λουκά, που έφυγε πρόσφατα από την ζωή.

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μία σπουδαία νίκη με 2-0 στην έδρα της ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, την δεύτερη σερί μετά από κείνη κόντρα στον Ολυμπιακό στην Τούμπα με 2-1 και μάλιστα με αντροπή.

Στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της μεγάλης αυτής αναμέτρησης ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου θέλησε να αφιερώσει την μεγάλη αυτή αγωνιστική επιτυχία της ομάδας του στον φίλαθλό της, Γιαννάκη, ο οποίος έχασε πρόσφατα τον πατέρα του Λουκά Μήγιο, ο οποίος ήταν επίσης φίλαθλος της ομάδας.