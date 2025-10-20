Υπέροχη κίνηση Λουτσέσκου: Αφιέρωσε τη νίκη του ΠΑΟΚ στον Γιαννάκη για τον αδικοχαμένο πατέρα του (vid)
Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μία σπουδαία νίκη με 2-0 στην έδρα της ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, την δεύτερη σερί μετά από κείνη κόντρα στον Ολυμπιακό στην Τούμπα με 2-1 και μάλιστα με αντροπή.
Στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της μεγάλης αυτής αναμέτρησης ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου θέλησε να αφιερώσει την μεγάλη αυτή αγωνιστική επιτυχία της ομάδας του στον φίλαθλό της, Γιαννάκη, ο οποίος έχασε πρόσφατα τον πατέρα του Λουκά Μήγιο, ο οποίος ήταν επίσης φίλαθλος της ομάδας.
Η δήλωση του Λουτσέσκου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.