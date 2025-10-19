Λουτσέσκου: «Αξίζαμε τη νίκη, ο κόσμος ήταν άδικος απέναντί μας» (vid)

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε μέσα στην OPAP Arena της ΑΕΚ με 2-0 με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κάνει λόγο για δίκαιη νίκη, κάνοντας επίσης και παράπονα για τον κόσμο της ομάδας του λέγοντας πως; ήταν άδικος απέναντι στους παίκτες του.

Μετά από εξαιρετική εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα του ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ πέρασε από την OPAP Arena επικρατώντας της ΑΕΚ με 2-0. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός του «δικεφάλου του βορρά», Ραζβάν Λουτσέσκου μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Τρεις βαθμοί στην Αθήνα, το δεύτερο σερί ντέρμπι που κερδίζουμε. Το αξίζαμε. Δεν είναι έκπληξη για εμάς. Ο κόσμος ήταν άδικος απέναντι μας.

Δεν σκοράραμε, δεν εκμεταλλευόμασταν τις ευκαιρίες, αλλά όταν συνεχίζεις να δουλεύεις, να πιστεύεις, να παλεύεις, αυτά θα σου επιστρέψουν πίσω υπέρ σου.

Απόψε είμαστε ευτυχισμένοι. Παίξαμε καλά, ελέγχαμε το παιχνίδι, η ΑΕΚ έκανε δύο ευκαιρίες από στημένες φάσεις, ενώ εμείς είχαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε και άλλα γκολ».

Για την ψυχολογία της ομάδας: «Το πιο σημαντικό είναι η αυτοπεποίθηση που έχουμε στη δουλειά, την επίγνωση του πόσο σημαντικό είναι να προσπαθούν ακόμη και όταν τα πράγματα ήταν εις βάρος μας».