ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς και τα εμπόδια στο πρώτο ντέρμπι του!

Ο Γιώργος Τσακίρης κάνει focus στις δυσκολίες που έχει ο Σέρβος τεχνικός στη διαχείριση του πρώτου σημαντικού του αγώνα πρωταθλήματος και στην υποχρέωση για νίκη.

Η συζήτηση έχει οδηγηθεί από πολλούς στο γεγονός ότι τούτο το παιχνίδι στης Φιλαδέλφειας τα μέρη, μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, είναι το πρώτο απαιτητικό και δυνατό στις ημέρες του Μάρκο Νίκολιτς στον κιτρινόμαυρο πάγκο. Κάτι που ισχύει αποκλειστικά στην περίπτωση του αναφερόμαστε για εντός συνόρων αναμέτρηση και ντέρμπι. Γιατί το υπογραμμίζω αυτό; Διότι η Ένωση δεν ξεκίνησε να αγωνίζεται τώρα, ούτε για τις εγχώριες διοργανώσεις, κάτι που σημαίνει ότι τους αγώνες με τα μεγαλύτερα πρέπει από οποιοδήποτε άλλο, τους έδωσε πολύ απλά στην Ευρώπη. Όταν και όφειλε να παίξει έξι τελικούς χωρίς δεύτερη ευκαιρία και να ανταποκριθεί προκειμένου να βρίσκεται στη league phase του Conference League! Μάλιστα ο δρόμος για να το καταφέρει μόνο εύκολος δεν ήταν αφού χρειάστηκε να αποκλείσει την Χάποελ Μπερ Σεβά που ήρθε από το Europa, τον Άρη Λεμεσού και φυσικά την Άντερλεχτ: η ΑΕΚ πέτυχε το στόχο της έχοντας μόνο νίκες και ισοπαλίες παρακαλώ...

Η σωστή κουβέντα για την αποψινή (21:00) αναμέτρηση στην Νέα Φιλαδέλφεια θα επρεπε να έχει ως κεντρικό θέμα ότι πρόκειται για το πρώτο δυνατό τεστ του Μάρκο Νίκολιτς εντός συνόρων και έχει υποχρεωθεί να το δουλέψει με σημαντικά προβλήματα! Ποια είναι αυτά; Μα φυσικά το γεγονός ότι έως τώρα δεν δύναται να υπολογίζει το βασικό του κεντρικό αμυντικό δίδυμο κάτι που σε τέτοιες αναμετρήσεις είναι κάτι που απεύχεται κάθε προπονητής. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτές οι απουσίες των κιτρινόμαυρων μιας και έχει μάθει να... ζει και με εκείνες των Ζίνι που υπολογίζει από τη πρώτη στιγμή ο Σέρβος τεχνικός και φυσικά του Περέιρα, αλλά επαναλαμβάνω με αυτές έχει μάθει να πορεύεται εδώ και περίπου δυο μήνες. Όχι όμως και δίχως τους Μουκουντί και Ρέλβας μαζί, να μην έχει και τους δύο είναι θέμα, αλλά και τον έναν από τους δυο να έχει διαθέσιμο θα ηταν πρόβλημα.

Σκεφτείτε για παράδειγμα να ήταν υποχρεωμένοι οι προπονητές του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ να αγωνιστούν σε ντέρμπι με την ΑΕΚ δίχως τους: Ρέτσο και Πιρόλα οι "ερυθρόλευκοι", Τουμπά και Πάλμερ Μπράουν οι "πράσινοι", Μιχαηλίδη και Κετζιόρα οι "ασπρόμαυροι", αν μη τι άλλο τα δεδομένα θα ήταν εντελώς διαφορετικά για τις συγκεκριμένες ομάδες, ο προβληματισμός στον... Θεό και οι Μεντιλίμπαρ, Κοντής και Λουτσέσκου θα είχαν σημαντικά προβλήματα και δύσκολες αγωνιστικές εξισώσεις. Ακριβώς αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Νικολιτς ο οποίος είναι πιθανό να παίξει το πρώτο του απαιτητικό ματς στην Ελλάδα με κατ' ανάγκη κεντρικό αμυντικό δίδυμο: είτε αυτό αποτελείται από τους Βίντα και Χρυσόπουλο, είτε από τον Κροάτη στόπερ και τον Γκρούγιτς, είτε οποιαδήποτε άλλη σκέψη (σε πρόσωπο και διάταξη) έχει για την άμυνά του στο ματς με τον ΠΑΟΚ. Αν μη τι άλλο πρόκειται για σημαντικά εμπόδια για τον Σέρβο κόουτς της Ένωσης και θαρρώ το αναγνωρίζουν όλοι...

Ωστόσο από την άλλη αυτά τα εμπόδια δεν αλλάζουν σε καμία των περιπτώσεων την απαίτηση και υποχρέωση της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με την ομάδα του Λουτσέσκου: η οποία δεν είναι άλλη από την κατάκτηση της νίκης που θα την έχει και πάλι μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας, θα της εκτοξεύσει την αυτοπεποίθηση στα αποδυτήρια των παικτών της Ένωσης και θα δημιουργήσει μια διαφορά ασφαλείας από βασικούς ανταγωνιστές. Επιπρόσθετα θα τη στείλει την επόμενη αγωνιστική στο Φάληρο για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό δίχως τεράστια πίεση και με σημαντικό μαξιλαράκι ασφαλείας. Άλλωστε για τον Δικέφαλο εφόσον επικρατήσει της ομάδας της Τούμπας, το πλέον σημαντικό παιχνίδι από αυτά που θα ακολουθούν, θα είναι αυτό της Πέμπτης με αντίπαλο την Αμπερντίν, στο οποίο η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει και με καλό σκορ θα σημειώσω εγώ για να σβήσει την κακή πρεμιέρα στην Σλοβενία με αντίπαλο την Τσέλιε!

Είναι δεδομένο πως για αυτό το ματς, το αποψινό, οδηγός θα είναι η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ και αυτό αφορά, τόσο το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, όσο και για τη δύναμη της έδρας και το... καμίνι που είχε γίνει η Νέα Φιλαδέλφεια προκειμένου να πανηγυρίσουν οι παίκτες του Νίκολιτς.

Σημαντικό θα είναι να ανταποκριθεί ο ρέφερι στις απαιτήσεις του αγώνα γιατί δυο φορές σερί που κατάφερε να φύγει ο ΠΑΟΚ την πρώτη με ισοπαλία, στο 1-1 με το πέναλτι μαρς του Μπάμπα πάνω στον Λιβάι Γκαρσία, αλλά και τη δεύτερη με την πρώτη του νίκη στο γήπεδο της ΑΕΚ με 2-3, όταν με το σκορ στο 2-1 υπάρχει παράβαση κραυγαλέα με σπρώξιμο και με τα δυο χέρια του Κετζιόρα στον Πιερό! Και τότε Γερμανοί διαιτητές ήταν, που πήρε πρώτο διπλό ο αντίπαλος: στο χορτάρι (Μπριχ) και στο VAR που έκανε τη βρώμικη δουλειά (Γκίντερ). Δεν αναφέρομαι καν στην εμετική διαιτησία του επίσης Γερμανού Τσβάιερ στην Τούμπα στο 1-2 της Ένωσης στην 21η αγωνιστική, μιλάμε για αίσχη και πάλι η ομάδα του Αλμέιδα κατάφερε να φύγει με το διπλό: κι επειδή στην Ελλάδα ξεχνάμε γρήγορα, πρόκειται για τον διαιτητή του τελικού του Κυπέλλου 2019 μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ: τότε δεν είχε δώσει πάλι με τη χερούκλα του Κάνιας στην περιοχή!