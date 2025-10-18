Παναιτωλικός - ΟΦΗ 4-2: Τα highlights από τον θρίαμβο των Αγρινιωτών

Παναιτωλικός - ΟΦΗ, highlights

Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση Παναιτωλικός - ΟΦΗ 4-2.

Ματσάρα στο Αγρίνιο με τη μπίλια να κάθεται στον Παναιτωλικό.

Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν την αποβολή του Ανδρούτσου και μετέτρεψαν το 1-2 σε θρίαμβο με 4-2.

Ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ στο 50' με τον Νέιρα, αλλά ο Μίχαλακ ισοφάρισε στο 53'. Ο Λαμπρόπουλος πέτυχε στο 56' το 2-1 για τους Κρητικούς, ωστόσο, ο Ενκολόλο στο 68' έκανε το 2-2 με πέναλτι, ο Εστέμπαν πέτυχε το 3-2 στο 75' και ο Ενκολόλο διαμόρφωσε το τελικό 4-2 στο 80'.

Δείτε τα highlights του αγώνα

 

