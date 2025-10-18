Παναιτωλικός - ΟΦΗ 4-2: Τα highlights από τον θρίαμβο των Αγρινιωτών
Ματσάρα στο Αγρίνιο με τη μπίλια να κάθεται στον Παναιτωλικό.
Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν την αποβολή του Ανδρούτσου και μετέτρεψαν το 1-2 σε θρίαμβο με 4-2.
Ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ στο 50' με τον Νέιρα, αλλά ο Μίχαλακ ισοφάρισε στο 53'. Ο Λαμπρόπουλος πέτυχε στο 56' το 2-1 για τους Κρητικούς, ωστόσο, ο Ενκολόλο στο 68' έκανε το 2-2 με πέναλτι, ο Εστέμπαν πέτυχε το 3-2 στο 75' και ο Ενκολόλο διαμόρφωσε το τελικό 4-2 στο 80'.
Δείτε τα highlights του αγώνα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.