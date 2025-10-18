Ο Ολυμπιακός βρήκε γρήγορο γκολ στην έδρα της ΑΕΛ Novibet, καθώς ο Αγιούμπ Ελ Καμπί άνοιξε το σκορ με μαγικό τακουνάκι πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στην «AEL FC Novibet Arena» με γκολ από τα... αποδυτήρια! Πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό στον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ Novibet ο Ποντένσε ανέβασε από τα αριστερά τον Ορτέγκα, ο Αργεντινός γύρισε την μπάλα και ο Ελ Καμπί με φανταστικό τακουνάκι έκανε το 0-1.

Tέταρτο γκολ του Μαροκινού φορ σε επτά εμφανίσεις στην τρέχουσα Stoiximan Super League.