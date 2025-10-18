ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός: Ο Ελ Καμπί άνοιξε το σκορ με τακουνάκι πριν συμπληρωθεί 1 λεπτό (vid)
Ο Ολυμπιακός βρήκε γρήγορο γκολ στην έδρα της ΑΕΛ Novibet, καθώς ο Αγιούμπ Ελ Καμπί άνοιξε το σκορ με μαγικό τακουνάκι πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό.
Ο Ολυμπιακός μπήκε στην «AEL FC Novibet Arena» με γκολ από τα... αποδυτήρια! Πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό στον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ Novibet ο Ποντένσε ανέβασε από τα αριστερά τον Ορτέγκα, ο Αργεντινός γύρισε την μπάλα και ο Ελ Καμπί με φανταστικό τακουνάκι έκανε το 0-1.
Tέταρτο γκολ του Μαροκινού φορ σε επτά εμφανίσεις στην τρέχουσα Stoiximan Super League.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.