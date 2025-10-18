ΠΑΟΚ: Ο Ραζβάν Λουτσέσκου κρατάει κλειστά χαρτιά για το ματς με την ΑΕΚ
Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Ο Δικέφαλος του Βορρά ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το κυριακάτικο ματς στην OPAP Arena και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή. Το ερωτηματικό είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Μπήκε την Παρασκευή κανονικά με την ομάδα, όμως, επειδή έχασε προπονήσεις, φαβορί για το δεξί άκρο είναι ο Ντεσπόντοφ.
Έτοιμοι να θυμίσουμε ότι είναι και οι Πέλκας, Τσάλοφ, αφού πριν λίγες μέρες τέθηκαν κανονικά στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού, σε αντίθεση με τους Παβλένκα, Χατσίδη. Η πιθανότερη ενδεκάδα είναι η εξής: Τσιφτσής, Κένι, Μπάμπα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Τάισον, Γιακουμάκης.
Δείτε ΕπίσηςΟ ΠΑΟΚ των ντέρμπι και τα μπλεξίματα…
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ για την τελευταία προπόνηση, η οποία είχε και πολλή δουλειά στις στατικές φάσεις:
«Η τελευταία πρόβα διεξήχθη στη Νέα Μεσημβρία το πρωί του Σαββάτου (18.10) και περιελάμβανε δουλειά στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες, ενόψει του ντέρμπι, ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις και οικογενειακό διπλό. Ο ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει το απόγευμα με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία για Αθήνα».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.