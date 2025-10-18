Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην OPAP Arena. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή, ενώ δούλεψε στις στατικές φάσεις.

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο Δικέφαλος του Βορρά ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το κυριακάτικο ματς στην OPAP Arena και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή. Το ερωτηματικό είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Μπήκε την Παρασκευή κανονικά με την ομάδα, όμως, επειδή έχασε προπονήσεις, φαβορί για το δεξί άκρο είναι ο Ντεσπόντοφ.

Έτοιμοι να θυμίσουμε ότι είναι και οι Πέλκας, Τσάλοφ, αφού πριν λίγες μέρες τέθηκαν κανονικά στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού, σε αντίθεση με τους Παβλένκα, Χατσίδη. Η πιθανότερη ενδεκάδα είναι η εξής: Τσιφτσής, Κένι, Μπάμπα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Τάισον, Γιακουμάκης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ για την τελευταία προπόνηση, η οποία είχε και πολλή δουλειά στις στατικές φάσεις:

«Η τελευταία πρόβα διεξήχθη στη Νέα Μεσημβρία το πρωί του Σαββάτου (18.10) και περιελάμβανε δουλειά στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες, ενόψει του ντέρμπι, ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις και οικογενειακό διπλό. Ο ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει το απόγευμα με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία για Αθήνα».