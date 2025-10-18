Ο ΠΑΟΚ των ντέρμπι και τα μπλεξίματα…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το αυριανό ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και το πόσο καλά ετοιμάζεται γι αυτό η ομάδα του Λουτσέσκου και σχολιάζει την ταινία για τον Βιεϊρίνια, μαζί με τα συμπεράσματα που βγαίνουν από την υπόθεση του γηπέδου.

Το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός μπορεί και πρέπει να κάνει… μεγάλο καλό στον Δικέφαλο. Είναι δυνατό να γίνει το ορόσημο της σεζόν, μία ιδιαίτερη νίκη σε πολύ κρίσιμο timing. Για την ομάδα του Λουτσέσκου θα ήταν το καλύτερο να επηρεάσει και το αυριανό ματς με την ΑΕΚ…

Πέρσι ο ΠΑΟΚ τα πήγε… χάλια στα ντέρμπι όσο τα έδινε μέσα στη σεζόν, μαζί με τα ευρωπαϊκά. Είχε… μπλέξει η ομάδα και δεν μπορούσε να τα διαχωρίσει. Έτυχε να έρχονται και όλα τα ντέρμπι μετά από τα δύσκολα ευρωπαϊκά ταξίδια, κάπως έτσι κλονίστηκε πολύ η αυτοπεποίθηση του συνόλου.

Όταν η ομάδα ξέμπλεξε από την Ευρώπη (με άσχημο βέβαια τρόπο) όταν συγκεντρώθηκε στο πρωτάθλημα και μόνο σε αυτό κατά τα playoffs, τότε έκανε καλές εμφανίσεις, πήρε και πολλά αποτελέσματα. Το 2-3 επί της ΑΕΚ, το 2-1 με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, το 2-1 με τον Παναθηναϊκό και πάλι στη Θεσσαλονίκη, μαζί με το τελευταίο 1-0 επί της ΑΕΚ στη βραδιά του Βιεϊρίνια (εννοείται θα αναφερθούμε στην ταινία του). Κάπως έτσι νομίζω ότι η όλη διαφοροποίηση πέρσι είχε να κάνει με την προετοιμασία του κάθε αγώνα.

Φέτος και πριν τον ΑΕΚ-ΠΑΟΚ ο Δικέφαλος του Βορρά έχει προετοιμαστεί πολύ καλά γιατί πολύ απλά προέρχεται από τη νίκη επί του Ολυμπιακού. Άλλη φάση… Άλλη αυτοπεποίθηση. Έφυγε εκείνο το… σκοτάδι μετά τις αλλεπάλληλες αποτυχίες του Σεπτεμβρίου, έστω και αν η ομάδα του Λουτσέσκου έπαιζε καλά.

Κακά τα ψέματα… Η απουσία του Παβλένκα είναι σημαντική. Όλη η ομάδα έπαιζε έχοντας τεράστια σιγουριά για τις ικανότητές του κάτω από το τέρμα. Ο Τσιφτσής είναι πολύ συγκροτημένος γενικά, αλλά δεν είναι Παβλένκα. Κάτι τέτοια δεν τα κερδίζεις από τη μία μέρα στην άλλη. Κατά τα άλλα ο κορμός είναι γνωστός, ο ΠΑΟΚ χωρίς Όττο και Κοτάρσκι παίζει πλέον πιο άμεσα στην ανάπτυξη και πάμε να δούμε ατομικά και ομαδικά ποιος μπορεί να φθάσει πιο κοντά στη νίκη.

Η ΑΕΚ του Νίκολιτς είναι πολύ επιτυχημένη στο ξεκίνημα της σεζόν, βρήκε ταυτότητα, έχει αυτοπεποίθηση, απλά ήταν πολύ παράξενο ότι στα τελευταία δύο ματς με Τσέλιε και Κηφισιά, μία τόσο συμπαγής ομάδα, θα μπορούσε να «φάει» και οκτώ γκολ! Εύκολα όμως…

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤΡΕ

Ήμασταν βέβαιοι ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα ετοίμαζε κάτι πολύ καλό για να γράψει ιστορία, αποτυπώνοντας την… ιστορία του μύθου της σε μία ταινία που θα μείνει. Η ταινία για τον Βιεϊρίνια ήταν πολύ καλή και μας γέμισε. Η ιστορία του Βιεϊρίνια ως ποδοσφαιριστή μαζί με τον άνθρωπο που όλοι αγάπησαν. Γιατί ο Πορτογάλος έγινε ΠΑΟΚτσης και αγαπήθηκε πρώτα για τον χαρακτήρα του και μετά για τις εξαιρετικές του ικανότητες μέσα στο γήπεδο.

Μπράβο στον ΠΑΟΚ και σε όσους έκαναν τον Αντρέ, ΠΑΟΚτσή! Τιμή μας που τον γνωρίσαμε και τον είδαμε να οδηγεί τον ΠΑΟΚ σε τόσες επιτυχίες. Τιμή του που φόρεσε τα ασπρόμαυρα και μπαίνει στο πάνθεον της ιστορίας.

ΜΠΛΕΞΙΜΑΤΑ…

Τέσσερις μήνες μετά την απόφαση του Ιουνίου στον ΑΣ ΠΑΟΚ, όλος ο κόσμος έχει αντιληφθεί τι ακριβώς γίνεται και έχει ήδη προαποφασιστεί για το γήπεδο από ανθρώπους που δεν λογαριάζουν τίποτα. Ούτε τους συμβούλους που διαφωνούν, ούτε τον κόσμο που βγάζει ανακοινώσεις και τους κατηγορεί ως τους μοναδικούς υπευθύνους για τον διχασμό, ούτε την δική τους επιτροπή που όρισαν το καλοκαίρι επειδή εκείνοι δεν ήξεραν! Και τώρα που η δική τους επιτροπή συνέταξε μνημόνιο όπως το ζήτησαν, αλλάζουν τις επίσημες ανακοινώσεις και γράφουν... "περιμένουμε την εισήγηση της επιτροπής, αφού εμείς αποφασίζουμε".

«Έχουμε τεράστιες ευθύνες…» λένε τώρα και δεν παίρνουν θέση για το μνημόνιο της δικής τους επιτροπής, που όπως ξεκαθάρισε ο Νίκος Κωνσταντινίδης «προβλέπει άμεση Έναρξη Διαδικασιών και Εγγυήσεις σε κάθε φάση των προπαρασκευαστικών ενεργειών, με σαφείς και αυστηρούς όρους. Απαιτεί επίσης την εμφάνιση όλων των κεφαλαίων του προϋπολογισμού πριν την έναρξη των εργασιών και ορίζει ένα αυστηρό πλαίσιο ολοκλήρωσης». Όλα ξεκάθαρα και αναλυτικά για τα χρονοδιαγράμματα και τις εγγυήσεις.

Όταν τον Ιούνιο έδιναν κρυφά έγκριση να υπογράψει ο Κατσαρής με τον Μυστακιδη για το γήπεδο, δεν σκέφτονταν τις ευθύνες! Ιστορικές και όχι μόνο!

Κρίμα για τον ΠΑΟΚ που έμπλεξε έτσι…



