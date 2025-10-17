Ξεφεύγοντας από τη ρουτίνα των προπονήσεων και προφανώς στο πλαίσιο σύσφιξης σχέσεων, όλη η ομάδα του Άρη γευμάτισε μαζί μετά τη σημερινή (17/10) προπόνηση της ομάδας καθώς έγινε μπάρμπεκιου στις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου στο Νέο Ρύσιο.

Οι απουσίες των διεθνών ποδοσφαιριστών λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες της χώρας τους «καθυστέρησε» το μπάρμπεκιου και το γεύμα όλων των μελών του αγωνιστικού τμήματος. Ο Μανόλο Χιμένεθ ήθελε την παρουσία του συνόλου των ποδοσφαιριστών κι έτσι, μετά τη σημερινή (17/10) προπόνηση, άπαντες γευμάτισαν μαζί σε μια κίνηση η οποία προφανέστατα αποσκοπεί στη σύσφιξη σχέσεων ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκού αλλά και του δύσκολου αγωνιστικού προγράμματος στο οποίο καλούνται οι «κίτρινοι» να ανταποκριθούν.