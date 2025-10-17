Άρης: «Χαλάρωσαν» με μπάρμπεκιου μετά την προπόνηση
Οι απουσίες των διεθνών ποδοσφαιριστών λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες της χώρας τους «καθυστέρησε» το μπάρμπεκιου και το γεύμα όλων των μελών του αγωνιστικού τμήματος. Ο Μανόλο Χιμένεθ ήθελε την παρουσία του συνόλου των ποδοσφαιριστών κι έτσι, μετά τη σημερινή (17/10) προπόνηση, άπαντες γευμάτισαν μαζί σε μια κίνηση η οποία προφανέστατα αποσκοπεί στη σύσφιξη σχέσεων ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκού αλλά και του δύσκολου αγωνιστικού προγράμματος στο οποίο καλούνται οι «κίτρινοι» να ανταποκριθούν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.