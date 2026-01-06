Ο Δημήτρης Μοναστηρλής μίλησε για το τρομερό ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ στο ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο.

Ο Δημήτρης Μοναστηρλής είναι ο ήρωας του ΠΑΟΚ. Το ποδόσφαιρο, αυτό το φανταστικό άθλημα, έγραψε ξανά μία ιστορία στο ματς του Δικεφάλου με τον Ατρόμητο για τα playoffs του Κυπέλλου.

Ο 21χρονος Μοναστηρλής, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 22/3/04 στο ντεμπούτο του, στα πρώτο ματς στα 100 χρόνια του συλλόγου, πήρε θέση βασικού γιατί ήταν τραυματίας ο Παβλένκα, είχε ίωση ο Τσιφτσής κι έπρεπε να παίξει ένας παίκτης γεννημένος το 2004.

Είχε ίωση και ο Μύθου και έτσι ο Μοναστηρλής έγραψε ιστορία! Στο γκολ του Μπάκου στο 52' δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Στο πρώτο ημίχρονο έκανε μία απόκρουση σε δύσκολο σουτ του Τσαντίλα. Στα πέναλτι, στα πρώτα τέσσερα του Ατρόμητου δεν είχε απάντηση. Στο πέμπτο του Καραμάνη είχε.

Απέκρουσε στη δεξιά γωνία, έπεσε στο έδαφος κι έπειτα χάθηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του και των μελών του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος ξέσπασε. Έβγαλε όλη την πίεση. Βούρκωσε. Δεν μπορούσε σε συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Στη συνέχεια πήγε στην εξέδρα, όπου ήταν η οικογένειά του. Ο Μοναστηρλής τους αγκάλιασε όλους. Έκλαιγε συγκινημένος. Το ίδιο και οι περήφανοι άνθρωποι της οικογένειάς του.

Στη συνέχεια πήγε στον Λουτσέσκου και ο Ρουμάνος τεχνικός τον πήρε μία πατρική αγκαλιά!

Μετά το ματς ο ταλαντούχος γκολκίπερ ευχήθηκε να ζήσουν όλα τα νέα παιδιά τέτοιες στιγμές. Αναλυτικά όσα είπε: «Ήταν ένα όνειρο που το είχα από πολύ μικρός. Είχα άγχος. Μπαίνοντας στο γήπεδο το άγχος έφυγε με τη βοήθεια και των συμπαικτών μου, που τους ευχαριστώ. Ήξερα εδώ και δύο μέρες ότι θα παίξω επειδή είχε ίωση ο Τσιφτσής και ο Μύθου.

Από την αρχή είχα στο μυαλό μου ότι θα περάσουμε στα πέναλτι. Δεν ξέρω πως, αλλά το πίστευα. Ημουν 100% βέβαιος ότι θα περάσουμε. Στα πέναλτι ήμουν 1000% σίγουρος ότι θα έπιανα ένα, πες το προαίσθημα, το πέναλτι. Μετά ήταν η πιο δύσκολη και ευχάριστη στιγμή.

Ευχαριστώ τον κύριο Λουτσέσκου για την ευκαιρία που μου έδωσε, ευχαριστώ τον κόσμο για την στήριξη που μου έδωσε, ήρθε ο Παβλένκα για την υποστήριξη και φυσικά τον πατέρα μου για τη βοήθεια όλα αυτά τα χρόνια. Μακάρι να ζήσουν τέτοιες στιγμές όλα τα παιδιά της Ακαδημίας. Στο τέλος έβαλα τα κλάματα μαζί με τον πατέρα μου».