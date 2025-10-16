Το παρελθόν του Κόντη με τον Άρη και τον Χιμένεθ

Οι έντεκα αναμετρήσεις του Χρήστου Κόντη με τον Άρη, το κερδισμένο Κύπελλο και οι κόντρες του με τον Μανόλο Χιμένεθ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Χρήστος Κόντης ετοιμάζει τον Παναθηναϊκό για τον μεγάλο αγώνα με τον Άρη την Κυριακή (19/10-19:30) για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, τον πρώτο εκτός έδρας εν Ελλάδι, μετά την δεύτερη επιστροφή του Έλληνα κόουτς στους «πρασίνους».

Ο 50χρονος προπονητής έχει βρεθεί έντεκα φορές απέναντι στους «κιτρίνους» στην προπονητική του καριέρα είτε ως πρώτος είτε βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τα δέκα είναι με το «τριφύλλι» και το 11ο είναι με τον Βόλο, στο μικρό διάστημα που είχε καθίσει στον πάγκο του ως πρώτος τεχνικός.

Η παράδοση μεταξύ εκείνου και της ομάδας του Άρεως γέρνει προς την κίτρινη πλευρά και αυτό συμβαίνει ακόμα πιο έντονα, όταν τα παιχνίδια γίνονται στο «Κλ. Βικελίδης», όμως στο μοναδικό απ' αυτά που έγινε για ένα τρόπαιο, αυτός ήταν ο θριαμβευτής.

Παρελθόν υπάρχει και μεταξύ του Χρήστου Κόντη και του Μανόλου Χιμένεθ και μάλιστα όχι ιδιαίτερα γνωστό, αφού οι δύο άνδρες έχουν κοντραριστεί δύο φορές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου, το 54,5% που πέφτει στο «Κλ.Βικελίδης» και ο Χιμένεθ

Ο Χρήστος Κόντης είναι το πρόσωπο που συνδέει το τελευταίο τρόπαιο που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός με την τελευταία μεγάλη ευκαιρία που έχασε ο Άρης για να επιστρέψει στην κατάκτηση τροπαίων, μετά από πάρα πολλά χρόνια.

Στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος στον Βόλο το 2004 ο Έλληνας τεχνικός στο μόλις δεύτερό του ματς στον πάγκο των «πρασίνων», μετά την... λαίλαπα Τερίμ, κατάφερε να κερδίσει τον Άρη με 1-0 με γκολ του Βαγιαννίδη στο φινάλε σ' ένα τρομερό τελικό από πλευράς αγωνίας με τρεις κόκκινες κάρτες. Τα δε υψηλά κίνητρα που είχαν οι δύο ομάδες, δηλαδή η ελπίδα των «κιτρίνων» να πάρουν ένα τρόπαιο 54 χρόνια μετά και η απέλπιδα προσπάθεια του «τριφυλλιού» να σώσει τη σεζόν με μία κούπα, συνέβαλαν κι αυτά στο να γίνει ακόμα πιο έντονο το ματς.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα 11 παιχνίδια που έχει δώσει ο Χρήστος Κόντης ως βοηθός και πρώτος προπονητής κόντρα στον Άρη (τα τελευταία δύο ήταν ως πρώτος).

2021-2022

Άρης - Παναθηναϊκός 1-0

1-0 Παναθηναϊκός - Άρης 2-0

- Άρης 2-0 Άρης - Παναθηναϊκός 0-0

0-0 Παναθηναϊκός - Άρης 1-0



2022-2023

Παναθηναϊκός - Άρης 1-0

- Άρης 1-0 Άρης - Παναθηναϊκός 1-2

1-2 Άρης - Παναθηναϊκός 0-1

0-1 Παναθηναϊκός - Άρης 1-1

- Άρης 1-1 Άρης - Παναθηναϊκός 2-0



2023-2024

Άρης - Βόλος 2-0

2-0 Παναθηναϊκός - Άρης 1-0 Τελικός Κυπέλλου

Κάνοντας, λοιπόν, τον απολογισμό ο Έλληνας τεχνικός έχει πετύχει έξι νίκες, έχει ηττηθεί τρεις φορές ενώ άλλα δύο ματς έχουν λήξει ισόπαλα. Το ποσοστό του κόντρα στους «κιτρίνους» φτάνει στο 54,5% και αν εξετάσουμε αποκλειστικά τα ματς που έγινε στο «Κλ. Βικελίδης», τότε το νούμερο αυτό πέφτει ακόμα περισσότερο.

Στα έξι ματς που έχουν γίνει στην έδρα του Άρη, ο Κόντης έχει πετύχει δύο νίκες, έχει ηττηθεί τρεις φορές ενώ ένα ματς έχει λήξει ισόπαλο με αποτέλεσμα το ποσοστό νικών του να πηγαίνει μόλις στο 33,3%, δηλαδή κερδίζει κάτι παραπάνω από 1/3 ματς.

Πάμε τώρα στην προσωπική του μονομαχία με τον Μανόλο Χιμένεθ, που δεν έχει μεγάλο ιστορικό. Οι δύο τεχνικοί έχουν αναμετρηθεί δύο φορές στο παρελθόν, όταν συναντήθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τότε ο Χρήστος Κόντης ήταν τεχνικός της Χάτα ενώ ο Ισπανός προπονητής καθόταν στον πάγκο της Αλ Ουάχντα, από τις μεγάλες ομάδες της χώρας. Το πρώτο ήταν στις 28 Νοεμβρίου του 2019 για την φάση των ομίλων του Λιγκ Καπ, όταν η ομάδα του Έλληνα τεχνικού είχε επικρατήσει εκείνης του Ισπανού με 3-2.

Η Χάτα είχε προηγηθεί, η Αλ Ουάχντα ισοφάρισε με πέναλτι του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Καρλίτος, ο οποίος έβγαλε την ασίστ και στο δεύτερο για το 1-2. Η ομάδα του Κόντη πέτυχε την ανατροπή με δύο γκολ του πρώην παίκτη του Άρη, Κριστιάν Λόπεθ στο 86' και 90+3'.

Το δεύτερο ματς ήταν στις 24 Ιανουαρίου του 2020 για το πρωτάθλημα στην έδρα της ομάδας του Μανόλο Χιμένεθ, όπου η Αλ Ουάχντα επικράτησε με 2-0, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Πολ-Ζοσέ Εμποκού να κάνει την ασίστ στο δεύτερο γκολ.

Ο Χρήστος Κόντης θα έχει, λοιπόν, την ευκαιρία να βελτιώσει το ρεκόρ του απέναντι στον Άρη, να τον κερδίσει για πρώτη φορά ως πρώτος τεχνικός στην έδρα του και να πάρει... κεφάλι και στην μεταξύ του κόντρα με τον Μανόλο Χιμένεθ.