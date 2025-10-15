Το ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ ενόψει της ΑΕΚ
Λίγες μέρες έμειναν μέχρι την επιστροφή της Super League στη ζωή των φιλάθλων και το ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Η ομάδα του Λουτσέσκου ολοκλήρωσε την σημερινή της προπόνηση (15/10) και μπαίνει στην τελική ευθεία για την έβδομη αγωνιστική του πρωταθλήματος απέναντι στην πρωτοπώρο του βαθμολογικού πίνακα.
Σε αυτή, ο Ρουμάνος τεχνικός έδωσε εμφαση στην τακτικη ενώ ακολούθησε και ένα «οικογενειακό» δίτερμα.
Δείτε ΕπίσηςΤο νέο teaser της ταινίας του ΠΑΟΚ για τον Βιεϊρίνια, την Παρασκευή η προβολή της (vid)
Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Γίρι Παβλένκα και Δημήτρης Χατσίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία την στιγμή που ο Δημήτρης Πέλκας και ο Φεντόρ Τσάλοφ έβγαλαν μέρος της προπόνησης και δούλεψαν και ατομικά. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έκανε ατομικό και υποβλήθηκε σε θεραπεία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.