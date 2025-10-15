Το ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ ενόψει της ΑΕΚ

Ολοκληρώθηκε η προπόνηση της Τετάρτης (15/10) για τον ΠΑΟΚ λίγες μέρες πριν την επίστροφη στην Super League και το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Λίγες μέρες έμειναν μέχρι την επιστροφή της Super League στη ζωή των φιλάθλων και το ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Η ομάδα του Λουτσέσκου ολοκλήρωσε την σημερινή της προπόνηση (15/10) και μπαίνει στην τελική ευθεία για την έβδομη αγωνιστική του πρωταθλήματος απέναντι στην πρωτοπώρο του βαθμολογικού πίνακα.

Σε αυτή, ο Ρουμάνος τεχνικός έδωσε εμφαση στην τακτικη ενώ ακολούθησε και ένα «οικογενειακό» δίτερμα.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Γίρι Παβλένκα και Δημήτρης Χατσίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία την στιγμή που ο Δημήτρης Πέλκας και ο Φεντόρ Τσάλοφ έβγαλαν μέρος της προπόνησης και δούλεψαν και ατομικά. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έκανε ατομικό και υποβλήθηκε σε θεραπεία.