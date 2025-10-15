Το νέο teaser της ταινίας του ΠΑΟΚ για τον Βιεϊρίνια, την Παρασκευή η προβολή της (vid)

Ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε ακόμη ένα teaser από την ταινία προς τιμήν του Αντελίνο Βιεϊρίνια τονίζοντας πως η προβολή της θα γίνει την Παρασκευή το βράδυ.

Ο ΠΑΟΚ αποκάλυψε πως την ερχόμενη Παρασκευή (17/10) στις 21:00 θα προβληθεί η ταινία που δημιούργησε για να τιμήσει τον Αντελίνο Βιεϊρίνια, ο οποίος ολοκλήρωσε την σπουδαία καριέρα του το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Ο Πορτογάλος, συνέδεσε το όνομά του με τον «δικέφαλο του βορρά» όσο κανένας άλλος ξένος ποδοσφαιριστής κι έγινε μέλος της «ασπρόμαυρης» οικογένειας. Γι' αυτό και η νέα του καριέρα του σχετίζεται και πάλι και με τον σύλλογο κι έχει πλέον ενταχθεί στο οργανόγραμμά του.

Οι Θεσσαλονικείς δημοσίευσαν μάλιστα ένα νέο teaser από την ταινία στο οποίο μιλάνε μεταξύ άλλων οι Πέπε, Λέο Μάτος, Πέλκας και Λουτσέσκου.