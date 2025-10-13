Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς προπονούνται κανονικά στα Σπάτα το πρωί της Δευτέρας καθώς δεν θα λάβει χώρα το φιλικό δύο 30λέπτων που ήταν στα πλάνα με τη Μαρκό.

Στα πλάνα για σήμερα υπήρχε ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα διάρκειας δύο 30λεπτων με τη Μαρκό, ωστόσο τελικά αυτό δεν θα γίνει με τους κιτρινόμαυρους να ακολουθούν κανονικά το πρόγραμμα της προπόνησης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μέσα στις επόμενες μέρες περιμένει την επιστροφή των δέκα διεθνών, ενώ υπάρχει αγωνία για τους Μουκουντί και Γιόβιτς λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν ενόψει της επανέναρξης.