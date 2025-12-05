Όπως ενημέρωσε η «πράσινη» ΠΑΕ, η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει εντός της ημέρας (5/12).

Σε κυκλοφορία τίθενται από σήμερα (5/12) τα εισιτήρια για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Europa League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου στο ΟΑΚΑ (22:00).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ, η διάθεση τους προς τον κόσμο θα ξεκινήσει στις 16:00, μέσω διαδικτύου, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 20 ευρώ.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια του αγώνα της League Phase του UEFA Europa League με αντίπαλο τη Βικτόρια Πλζεν στο Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης» (11/12, 22:00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από σήμερα, Παρασκευή 5/12 στις 4 μ.μ..

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH 20, 21, 33, 34 20 € 22, 32 30 € 23, 31 35 € 24, 30 40 € 26, 28 55€ 29 105€ P1, P2 305 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION