Έφυγε νωρίτερα ο Ντραγκόφσκι από την αποστολή της Πολωνίας: «Παλεύει με τραυματισμό στη μέση»

Ο Ντραγκόφσκι άφησε την εθνική Πολωνίας κι επέστρεψε στην Ελλάδα εξαιτίας προβλήματος που παρουσίασε στη μέση.

Ο Μπαρτλομέι Ντραγκόφσκι επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα, καθώς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εθνική ομάδα της Πολωνίας.

Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο του φιλικού απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, ωστόσο στην επανάληψη αντικαταστάθηκε από τον Καμίλ Γκράμπαρα, καθώς ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στη μέση του.

Οι αρχικές εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου των Πολωνών κάνουν λόγο για μυϊκό τραυματισμό λόγω υπερβολικής καταπόνησης, επομένως ο 27χρονος γκολκίπερ αποχώρησε άμεσα από το ξενοδοχείο της ομάδας ώστε να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις στην Ελλάδα.

Η κατάσταση του Ντραγκόφσκι θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες, όταν θα ολοκληρωθεί ο πλήρης ιατρικός έλεγχος.