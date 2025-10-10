ΑΕΚ: Αναβαθμίζεται το VVIP Lounge της OPAP Arena
Ακόμα περισσότερες παροχές θα έχει από εδώ και στο εξής το VVIP Lounge της OPAP Arena παρέχοντες μια ξεχωριστή εμπειρία στα εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ σε όποιον το επισκέπτεται.
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για το VVIP Lounge
«Με αναβαθμισμένες παροχές φιλοξενίας θα λειτουργεί το VVIP Lounge στην OPAP Arena, αρχής γενομένης από τον εντός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τον ΠΑΟΚ.
Θα προσφέρονται γαστρονομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, σε έναν χώρο υψηλής αισθητικής και ιδιαίτερης ατμόσφαιρας, ενώ οι προνομιακές θέσεις προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία θέασης του αγώνα. Διατίθεται περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο [email protected] και στο 214 4085200».
