Μάριος Ηλιόπουλος: Κλήθηκε σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ
Σε θρίλερ εξελίχθηκε η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά στο Περιστέρι, καθώς παρόλο που η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προηγήθηκε με 2-0 το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς έκανε την ανατροπή, έχοντας μάλιστα αριθμητικό μειονέκτημα για περίπου ένα ημίχρονο. Στο μπουθ που φιλοξενούσε τον Μάριο Ηλιόπουλο και μέλη της διοίκησης ξέπασαν σε ξέφερενους πανηγυρισμούς κατά τους οποίους έσπασε το τζάμι του θεωρείου.
Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση τον διοικητικό ηγέτη του Δικεφάλου για το περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως φαινόμενο βίας.
H ανακοίνωση της ΔΕΑΒ
«Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:
Καλεί σε ακρόαση στις 14/10/2025, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ κ.Μάριο Ηλιόπουλο αναφορικά με φαινόμενο βίας (σπάσιμο υαλοπίνακα δημοσιογραφικού θεωρείου) που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα, εντός του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου, κατά την διάρκεια της αθλητικής συνάντησης, που διεξήχθη σε αυτό στις 5/10/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΣΙΑ -ΠΑΕ ΑΕΚ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 1 αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
Εφαρμογή άρθρου 9 του ν.5085/2024».
