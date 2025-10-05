Πάνω στους ξέφρενους πανηγυρισμούς στο γκολ της ανατροπής έσπασε τζάμι στο μπουθ που φιλοξενούσε τη διοίκηση της ΑΕΚ.

Τρίποντο - χρυσάφι για την ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Κηφισιά στο Περιστέρι όμως έκανε σπουδαία ανατροπή και πήρε τεράστια νίκη με 3-2, παίζοντας με δέκα παίκτες.

Όπως είναι προφανές αυτό το αποτέλεσμα πανηγυρίστηκε έξαλλα στον κιτρινομπλε οργανισμό και χαρακτηριστικό είναι το ξέσπασμα στο μπουθ που φιλοξενούσε τον Μάριο Ηλιόπουλο και μέλη της διοίκησης της κιτρινόμαυρη ΠΑΕ.

Πάνω στους παθιασμένους πανηγυρισμούς έσπασε και το τζαμί του μπουθ με το επιτελείο πρώτων βοηθειών να σπεύδει στο σημείο, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Δείτε τη φωτογραφία από το μπουθ