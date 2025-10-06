Πρώτη ήττα στο φετινό πρωτάθλημα και χωρίς νίκη στα τέσσερα πρώτα μεγάλα ραντεβού της σεζόν για τον Ολυμπιακό. Το αποτέλεσμα στην Τούμπα δημιουργεί «τροφή» για σκέψη και το Gazzetta δίνει το report για το τι συμβαίνει με τους «ερυθρολεύκους» αλλά και το deja vu... από πέρσι.

Στο ίδιο γήπεδο πριν από 189 μέρες είχε να χάσει ο Ολυμπιακός στο ελληνικό πρωτάθλημα και μάλιστα ήταν και με το ίδιο (2-1). Έκτοτε μέτρησε ένα σερί τεσσάρων νικών στα play off, ανεβαίνοντας στο βάθρο του πρωταθλητή ενώ φέτος είχε ξεκινήσει τη χρονιά με τέσσερα τρίποντα και μία ισοπαλία.

Ωστόσο η ήττα από τον ΠΑΟΚ (και μάλιστα με ανατροπή) δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Πειραιώτες αυτή τη στιγμή. Αυτό ήταν το τέταρτο «μεγάλο» ματς του Ολυμπιακός φέτος και παρέμεινε χωρίς νίκη καθώς μετράει δύο ισοπαλίες κόντρα σε Πάφο (0-0) και Παναθηναϊκό (1-1) και ισάριθμες ήττες από Άρσεναλ (0-2) και ΠΑΟΚ (1-2).

Φυσικά, δεν βάζουμε στο ίδιο επίπεδο δυσκολίας το παιχνίδι του Λονδίνου κόντρα στην Άρσεναλ με τα υπόλοιπα τρία και ούτε γίνεται να προσπεράσουμε την εξαιρετική εμφάνιση του Ολυμπιακού.

Υπάρχει μία σειρά από λόγους που απαντούν στην ερώτηση «τι συμβαίνει φέτος με τον Ολυμπιακό;» αλλά και ένα deja vu από την περσινή σεζόν που μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη υπομονή ενόψει της συνέχειας μετά την διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Το Gazzetta καταγράφει τα δεδομένα και σας τα δίνει στο... πιάτο.

Η «κακή περίοδος» του Ελ Καμπί και το πρόβλημα στο γκολ!

Δεν είναι μυστικό ότι τη δουλειά του σκοραρίσματος στον Ολυμπιακό έχει παραχωρηθεί (δικαίως) στον Αγιούμπ Ελ Καμπί. Μιλάμε για έναν επιθετικό που στην πρώτη του σεζόν πέτυχε 33 γκολ και στη δεύτερη 27 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας μία από τις βασικές πηγές της επιτυχίας στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ. Φυσικά μιλάμε και για τον χρυσό σκόρερ του τελικού του Conference League.

Ωστόσο ο 32χρονος Μαροκινός φορ δεν βρίσκεται σε καλό... φεγγάρι προς την αντίπαλη εστία μέχρι στιγμής. Εδώ θα πει κάποιος για το γκολ που χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο στο 90+2', όμως αν δει κάποιος πιο προσεκτικά το παιχνίδι, ο Μαροκινός έχει κάνει πέντε τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι τρεις είναι με εξαιρετικές προϋποθέσεις για γκολ.

Από εκεί και πέρα, κόντρα στον ΠΑΟΚ είχε τρεις τελικές για σκοράρει χωρίς να μετουσιώσει κάποια σε γκολ. Φυσικά, η ασίστ στον Τσικίνιο είναι εξαιρετική αλλά σε αυτό το part μιλάμε για το σκοράρισμα στο οποίο φημίζεται ο 32χρονος επιθετικός. Από εκεί και πέρα, κόντρα στην Πάφο, έχει μόλις μία τελική προσπάθεια για γκολ στο 48' με κεφαλιά. Πριν ή μετά από αυτή τη φάση, ο Ελ Καμπί δεν έχει καταφέρει να βάλει δύσκολα στον αντίπαλο πορτιέρε, ελέω των εξαιρετικών αμυντικών του κυπριακού συλλόγου.

Και φτάνουμε στο ματς κόντρα στην Άρσεναλ, το οποίο δεν μπορεί να μπει στην ίδια κατηγορία με τα υπόλοιπα τρία, ούτε να αναιρέσουμε τη συνολική εμφάνιση του Μαροκινού που ήταν εξαιρετική. Όμως, σε αυτά τα ματς μετρούν οι λεπτομέρειες και για αυτό βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο ο Ολυμπιακός, οπότε το μηδέν για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι Champions League μόνο θετικό δεν είναι.

Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν αμφισβητείται πουθενά το πόσο σπουδαίος στράικερ είναι ο Αγιουμπ Ελ Καμπί ούτε ότι αυτά τα τέσσερα ματς μπορούν να αναιρέσουν στο ελάχιστο τους αριθμούς του τις δύο προηγούμενες σεζόν. Ακόμα και αυτή την κατάσταση, κάνει τα πάντα. Πιέζει, βοηθάει, τρέχει, καλύπτει, έχει τελικές αλλά δεν βρίσκει δίχτυα και αυτό συμβάλλει στο πρόβλημα του γκολ.

Ένα πρόβλημα που εκτός από τον Ελ Καμπί, είναι συνολικό για τον Ολυμπιακό. Απλώς ο Μαροκινός είναι το πρώτο... βιολί της επίθεσης. Αν δούμε κάθε ματς ξεχωριστά, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αρκετές τελικές αλλά δεν σκοράρουν. Συγκεκριμένα...

Ολυμπιακός - Πάφος 0-0: 17 τελικές

Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0: 11 τελικές

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1: 9 τελικές

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1: 9 τελικές

Η έλλειψη συγκέντρωσης στα μετόπισθεν!

Φυσικά δεν είναι μόνο τα γκολ που δεν βάζει αλλά είναι και τα γκολ που δέχεται ο Ολυμπιακός. Και αν θέλετε να εξαιρέσουμε την Άρσεναλ που είναι η... Άρσεναλ και την Πάφο που έπαιζε στα 2/3 του αγώνα με παίκτη λιγότερο, στα δύο ματς πρωταθλήματος, οι Πειραιώτες έχουν... χαρίσει τρία γκολ σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Ας τα δούμε αναλυτικά όμως. Στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και με το σκορ στο 0-0, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κερδίσει φάουλ κοντά στην περιοχή και προς τα δεξιά. Είναι στο 48ο λεπτό όταν ο Ρέτσος αποφασίζει, δίχως πίεση, να κάνει μεγάλη μπαλιά προς το αριστερό μπακ (!). Η μπάλα καταλήγει στον Μπακασέτα, ο οποίος έπαιξε άμεσα στον Ντέσερς και εκείνος πλάσαρε για το 1-0, με τους Ρέτσο-Πιρόλα να μην προλαβαίνουν να κλείσουν.

Πάμε στο ματς με τον ΠΑΟΚ. Με το σκορ στο 0-1 υπέρ του Ολυμπιακού και τον Δικέφαλο να μην έχει απειλήσει ιδιαίτερα τον Τζολάκη, ο Ορτέγα διεκδικεί την μπάλα με τον Τάισον, την κάνει δική του όμως γλιστράει και ο Βραζιλιάνος το εκμεταλλεύεται για να πατήσει περιοχή και να σκοράρει για το 1-1.

Στο δεύτερο γκολ του Δικεφάλου, ο Μπιανκόν χάνει εύκολα τον Κωνσταντέλια, ο Κοστίνια πάει άτσαλα και κάνει πέναλτι με τον Ζίβκοβιτς να το μετατρέπει σε 2-1. Ακόμα και στο γκολ του Γιακουμάκη που ακυρώθηκε για φάουλ, Μπιανκόν, Κοστίνια και Έσε έχουν χάσει τη φάση με συνεχόμενα λάθη σε τοποθετήσεις και ενέργειες.

Σε αυτό στάθηκε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπου τόνισε μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ ότι: «Όχι μόνο στο 2ο ημίχρονο αλλά και στο πρώτο παραχωρήσαμε ευκαιρίες (στον αντίπαλο) κάναμε λάθη. Όταν κάνεις τόσα λάθη και αφήνεις τον έλεγχο στον αντίπαλο τότε χάνεις. Δεν θα μείνουμε στις 2 ήττες. Σήμερα κάναμε 'δώρα' στον αντίπαλό μας. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε και κάναμε και λάθη στην άμυνα. Όχι η κούραση δεν έπαιξε ρόλο».

Το Deja Vu που προσφέρει έξτρα υπομονή!

Είναι ακόμα αρχή της σεζόν. Τίποτα δεν χάθηκε ούτε με την ήττα από τον ΠΑΟΚ, ούτε με την ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό. Ίσως η ισοπαλία με την Πάφο να επηρεάσει τη συνέχεια του Ολυμπιακού στο Champions League αλλά και πάλι είναι νωρίς. Ωστόσο, αν κάποιος κοιτάξει το ξεκίνημα της περσινής σεζόν, ίσως νιώσει ένα... Deja Vu.

Μέχρι να μπούμε στον περσινό Νοέμβρη, οι Πειραιώτες είχαν ξεκινήσει αρκετά νωθρά τη σεζόν και σχεδόν παρόμοια αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Συγκεκριμένα, την περσινή σεζόν, ο Ολυμπιακός έχει:

Το 3Χ3 στην αρχή του πρωταθλήματος με Βόλο, Athens Kallithea και Λαμία.

«Γκέλα» εντός με Παναιτωλικό (0-0) και Λεβαδειακό (2-2)

Χωρίς νίκη στα δύο πρώτα ντέρμπι της σεζόν με Άρη (ήττα 2-1) και Παναθηναϊκό (0-0).

Ήττα εκτός με Αστέρα AKTOR

Ήττα στην πρεμιέρα του League Phase του Europa League.

Οι δύο βασικές διαφορές είναι πώς, από τη μία πέρσι, ο Ολυμπιακός κέρδισε στη δεύτερη αγωνιστική της Ευρώπης με 3-0 την Μπράγκα στο Καραϊσκάκης και από την άλλη φέτος, έχει ξεκινήσει καλύτερα το πρωτάθλημα με τέσσερις νίκες, μία ισοπαλία, μία ήττα σε έξι αγωνιστικές.

Η κατάληξη μετά το περσινό, μέτριο ξεκίνημα;

Ο Ολυμπιακός έμεινε αήττητος στο πρωτάθλημα από την 10η αγωνιστική μέχρι την 2η των play offs, έμεινε αήττητος σε όλο το League Phase του Europa League μετά τη Λιόν (τρεις νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες) και έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου αφήνοντας έξω Παναθηναϊκό και ΑΕΚ (με την ιστορική 6άρα).

Συμπέρασμα. Προβληματισμός υπάρχει για την εικόνα σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν με εξαίρεση το ματς με την Άρσεναλ. Ωστόσο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει κερδίσει με το... σπαθί του το δικαίωμα της ηρεμίας και της υπομονής.