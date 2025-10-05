Παπαδόπουλος: «Να είναι μια χρονιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων»

Ο τεχνικός του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος εμφανίστηκε ευχαριστημένος από την εικόνα των παικτών του και το 6-0 επί του Παναιτωλικού και επισήμανε πως η φετινή χρονιά των Βοιωτών θέλουν να μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων.

Σαρωτικός ο Λεβαδειακός επικράτησε με 6-0 του Παναιτωλικού με τον Νίκο Παπαδόπουλο μιλώντας στην κάμερα της NOVA να αναφέρει τα εξής: «Αξίζουν πολύ συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Μπήκαμε από την αρχή καλά στο παιχνίδι. Κάποια στιγμή ο Παναιτωλικός ισορρόπησε, όμως εκεί ήρθε το 2-0 για εμάς. Η απόδοση μας σήμερα ήταν σε πολύ υψηλά στάνταρ και δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να αντιδράσει. Τα παιδιά παίζουν καλό ποδόσφαιρο και τους αξίζουν όλα τα μπράβο, όχι σε εμένα που έχω γενέθλια. Αυτή η νίκη είναι και για τον πρόεδρο της ομάδας, που μας παρέχει τα πάντα και κάνει εύκολο το έργο μας».

Για την συνέχεια: «Προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι, όμως μετά από τέτοιες νίκες δική μου δουλειά είναι να τους χαμηλώνω λίγο, για να μη χαθεί η συγκέντρωση μας και να επιστρέψουμε την Τρίτη στη δουλειά. Θα επιστρέψουμε με λιγότερα προβλήματα και επιστροφές παικτών, σήμερα δεν είχαμε και τον Κωστή, που αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα και έμεινε εκτός. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες για τη συνέχεια, θέλουμε να είναι μια χρονιά που θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό όλων. Δε θα είναι εύκολο, όμως εμείς θα προσπαθήσουμε ως το τέλος».