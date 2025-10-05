Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, έδωσε το παρών στο γήπεδο του Περιστερίου, όπου τον υποδέχτηκε ο διοικητικός ηγέτης της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος σε ακόμα ένα παιχνίδι βρίσκεται στο πλευρό της ΑΕΚ. Ο ισχυρός άδρας της Ένωσης βρέθηκε στο Περιστέρι για την αναμέτρηση με την Κηφισιά για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Tον ιδιοκτήτη της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ υποδέχτηκε ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ των Βορείων Προαστίων, Χρήστος Πρίτσας, ο οποίος νωρίτερα είχε τετ α τετ και με τον CEO του Δικεφάλου, Μηνά Λυσάνδρου.