Κηφισιά - ΑΕΚ: Στο Περιστέρι ο Ηλιόπουλος, τον υποδέχθηκε ο Πρίτσας
Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, έδωσε το παρών στο γήπεδο του Περιστερίου, όπου τον υποδέχτηκε ο διοικητικός ηγέτης της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος σε ακόμα ένα παιχνίδι βρίσκεται στο πλευρό της ΑΕΚ. Ο ισχυρός άδρας της Ένωσης βρέθηκε στο Περιστέρι για την αναμέτρηση με την Κηφισιά για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Tον ιδιοκτήτη της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ υποδέχτηκε ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ των Βορείων Προαστίων, Χρήστος Πρίτσας, ο οποίος νωρίτερα είχε τετ α τετ και με τον CEO του Δικεφάλου, Μηνά Λυσάνδρου.
