Σαββίδης: «Είμαι δίπλα σας, βγάλτε αυτοπεποίθηση και μαχητικό πνεύμα»

Η εμψυχωτική ομιλία του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη στην ομάδα με στόχο να δείξει την στήριξή του στο ποδοσφαιρικό τμήμα, παρά την αγωνιστική κρίση που περνάει.

Όπως έχει κάνει κι άλλες φορές, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, μίλησε το βράδυ του Σαββάτου (04/10) στην ομάδα, ενόψει του σημερινού αγώνα με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα (20:30-Novasports Prime) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ιβάν Σαββίδης θέλησε να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό τιμ πριν από ένα μεγάλο παιχνίδι, όπως αυτό με τον Ολυμπιακό. Ο ισχυρός άνδρας του «Δικεφάλου» αποφάσισε να «παρέμβει» θέλοντας να στηρίξει την ομάδα, μετά από πέντε σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα, αλλά και να την «ντοπάρει» ψυχολογικά ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης κόντρα στους «ερυθρόλευκους».

Απευθύνθηκε, λοιπόν, το βράδυ του Σαββάτου (4/10) προς ολόκληρη την αποστολή που είχε καταλύσει στο «Μακεδονία Παλλάς» θέλοντας να δείξει σ’ όλα τα μέλη της ότι είναι δίπλα τους. Ο κ. Σαββίδης αντιλαμβάνεται ότι η ψυχολογία πολλών ποδοσφαιριστών είναι στο ναδίρ γι’ αυτό επιχείρησε να τους εμψυχώσει και να τους στηρίξει με τα λόγια του.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα», είπε μεταξύ άλλων, τονίζοντας και επισημαίνοντας ότι είναι πάντα δίπλα στην ομάδα, η οποία θεωρεί ότι μπορεί να παίρνει μεγάλα αποτελέσματα, αρκεί να μπαίνει στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση και μαχητικό πνεύμα.