Ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε πέντε παιχνίδια δίχως νίκη, σε Ελλάδα και Ευρώπη, κάπως έτσι το αποψινό ντέρμπι της Τούμπας με τον Ολυμπιακό έχει τεράστια αξία για τους «ασπρόμαυρους».

Ο ΠΑΟΚ μοιάζει τούτη την περίοδο να ζει σ’ ένα «εικονικό σύμπαν». Το μόνο αληθινό, σε τούτη τη virtual πραγματικότητά του, είναι τα ανακλαστικά και την ποιότητα που βγάζει στο τερέν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο μοναδικός που παίζει κάτι... ιδιαιτέρως κοντινό στο «αληθινό» ποδόσφαιρο και επιβεβαιώνει σχεδόν σε κάθε παιγνίδι το μεγάλο λάθος που πήγε να γίνει το καλοκαίρι.

Ο «Ντέλιας» οργίασε και στο «Balaidos» υποχρεώνοντας τον δεξιό στόπερ της Θέλτα, Μανουέλ Φερνάντεθ, να βλέπει διαρκώς την πλάτη του. Οι Ισπανοί υποκλίθηκαν στον ταλαντούχο άσο από τον Βόλο και το ίδιο συνέβη με την κορυφαία αθλητική εφημερίδα της χώρας, τη «Marca», που τον βαθμολόγησε με τρία αστέρια, τη μέγιστη βαθμολογία που έδωσε μόνο σε δύο ποδοσφαιριστές: Τον Ιάγο Άσπας και τον Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικό, που και σήμερα αναμένεται να είναι το βαρόμετρο για τον ΠΑΟΚ, αν και υπάρχουν στιγμές που μοιάζει να είναι φανερά μόνος του.

Αυτά, φυσικά, πριν αρχίσει η μπάλα να κυλάει στο χορτάρι της Τούμπας. Μετά, όταν τσουλήσει, τα πάντα καταργούνται. Εκεί που τελειώνει η λογική, αρχίζει το… ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. Τούτη τη στιγμή, οποιονδήποτε Έλληνα φίλαθλο και να ρωτήσεις, άπαντες θα σου πουν το ίδιο πράγμα. Ότι ο Ολυμπιακός είναι «η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος» και από την άλλη ότι ο ΠΑΟΚ είναι «από νωρίς με την πλάτη στον τοίχο».

Το πλάνο του Λουτσέσκου

Η αλήθεια είναι πως πρέπει ν’ αλλάξουν πολλά στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο και δεν αναφερόμαστε στο θέμα προπονητή, αλλά στην συνολική εικόνα της ομάδας, που μοιάζει, αν δεν είναι, άκρως προβληματική. Μέσα σ’ ένα κλίμα, όπου κυριαρχεί το «εμείς και εσείς» (να φανταστείτε, δεν έχει ανακοινωθεί sold out δέκα ώρες πριν από την σέντρα ενός ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός…) ο «Δικέφαλος» καλείται να γίνει πραγματικά ανταγωνιστικός απέναντι στους «ερυθρόλευκους» του Μεντιλίμπαρ, «επιτέλους, όλα να έρθουν προς το μέρος μας, να μας χαμογελάσει και λίγο η τύχη για όλες αυτές τις ευκαιρίες που έχουμε χάσει στα προηγούμενα παιχνίδια», όπως είπε χθες χαρακτηριστικά ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν στην περσινή προσέγγιση και δεν ανακοίνωσαν αποστολή, ο Λουτσέσκου πήρε στο ξενοδοχείο όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, πλην των Πέλκα και Τσάλοφ, με την αποστολή να ανακοινώνεται λίγο πριν μπει στο λεωφορείο με προορισμό την Τούμπα.

Η λογική λέει πως ο «Δικέφαλος» θα παρουσιαστεί με πέντε αλλαγές στο αρχικό του σχήμα σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε απέναντι στη Θέλτα. Ο Παβλένκα μαζί με τους Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Οζντόεφ, Κωνσταντέλια και Γιακουμάκη μοιάζουν οι «σίγουροι». Ο Μεϊτέ μαζί με τους Κένι, Λόβρεν, Ζίβκοβιτς και Τάισον είναι οι επικρατέστεροι για να πάρουν ξανά φανέλα βασικού.