Ο φορ του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Καμπί έχει παράδοση εναντίον του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και ο Ποντένσε έχει δώσει μοναδική παράσταση στην έδρα του Δικεφάλου.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί και ο Ντάνιελ Ποντένσε είναι τα δύο υπερόπλα του Ολυμπιακού και στον ΠΑΟΚ ασφαλώς σημαίνει συναγερμός με την παρουσία τους.

Οι δύο άσοι των ερυθρόλευκων, ήδη έβαλαν τη σφραγίδα τους φέτος σε ένα ντέρμπι. Με τη συμμετοχή και του Ταρέμι. Στη Λεωφόρο με το σκορ στο 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού, στις καθυστερήσεις, ο Ποντένσε ξεκίνησε την επέλασή του, δεν τον ανέκοψε ο Σιώπης κι έδωσε στον Ταρέμι. Ο Ιρανός βρήκε τον Μαροκινό επιθετικό και το 1-1 ήταν το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Ολυμπιακός έχει για την έκτη αγωνιστική ένα ακόμα ντέρμπι μακριά από το σπίτι του. Η αποστολή του στην Τούμπα δεδομένα είναι δύσκολη. Ο Ολυμπιακός έχει υποστεί μεγάλες ήττες στη Θεσσαλονίκη, έχει και θριάμβους. Ο Ελ Καμπί και ο Ποντένσε έχουν υπογράψει δύο απ' αυτούς.

Ο Ελ Καμπί έπαιξε 14' κι έβαλε δύο γκολ

Ο 32χρονος (25/6/93) Μαροκινός φορ έχει παίξει ήδη οκτώ φορές εναντίον του Δικεφάλου. Μετράει 5 νίκες και 3 ήττες. Τα τέσσερα ματς ήταν στο Φάληρο και τα υπόλοιπα στην Τούμπα. Σ' αυτά τα παιχνίδια ο Ελ Καμπί έχει τέσσερα γκολ και μία ασίστ. Εχει σκοράρει στα τρία από τα οκτώ παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.

Το αξιοσημείωτο, όμως, είναι ότι τα τρία από τα τέσσερα γκολ τα πέτυχε στην Τούμπα! Η αρχή έγινε στις 18/2/24. Ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει 4-2 στο Γ. Καραϊσκάκης στον πρώτο γύρο και υποδέχθηκε στον δεύτερο τον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες ήταν μπροστά στο σκορ με 2-1, όταν ο Μεντιλίμπαρ έριξε στη μάχη τον Ελ Καμπί, αντί του Φραν Ναβάρο που είχε ξεκινήσει. Στο 83' ο Μαροκινός σημείωσε το 3-1 για την ομάδα του και στο 90' διαμόρφωσε το τελικό 4-1!

Η γκολάρα σε ασίστ Μαρτίνς

Εννέα μήνες αργότερα, στις 10/11/24, ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε στην Τούμπα κι αυτή τη φορά ο Ελ Καμπί ήταν βασικός. Το ματς ήταν στο 0-1 υπέρ των Πειραιωτών με γκολ του Κωστούλα και ο ΠΑΟΚ βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο για να ισοφαρίσει. Ο ικανότατος επιθετικός, ωστόσο, σε σέντρα του Ζέλσον Μαρτίνς από αριστερά, πετάχθηκε σαν... κόμπρα ανάμεσα στον Λόβρεν και τον Κοτάρσκι και με απίθανο τελείωμα έκανε το 0-2 (τελικό αποτέλεσμα 2-3).

Ήττα με γκολ κι εκδίκηση με μοναδικό σόου

Ο Ντάνιελ Ποντένσε ασφαλώς κι έχει προϊστορία με τον ΠΑΟΚ. Ο ταλαντούχος Πορτογάλος εξτρέμ, ο οποίος στις 21 Οκτωβρίου θα κλείσει τα 30 του χρόνια, έχει παίξει επτά φορές εναντίον του Δικεφάλου. Ο απολογισμός είναι δύο νίκες, μία ισοπαλία και τέσσερεις ήττες. Σ' αυτά τα παιχνίδια μετράει δύο γκολ και τρεις ασίστ.

Στη δική του περίπτωση, το αξιοσημείωτο είναι ότι και τα δύο γκολ με τον Ολυμπιακό κόντρα στον ΠΑΟΚ είναι στην Τούμπα.

Οι πρώτες γνωριμίες ήταν δυσάρεστες. Ο Ποντένσε έπαιξε τη σεζόν 2018-19 για 90 λεπτά στην ήττα εντός με 1-0 κι επίσης 90 λεπτά στην ήττα με 3-1 στην Τούμπα, τον Φλεβάρη του 2019. Στις 10/2/19 ο Ποντένσε στο 87' απλά μείωσε σε 3-1. Ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι και ουσιαστικά εκείνο το βράδυ έκανε το πιο σημαντικό βήμα για το πρωτάθλημα. Την επόμενη σεζόν ο Ποντένσε είχε κερδισμένο πέναλτι στο 1-1 στο Φάληρο.

Το καλύτερο το φύλαγε με την πρώτη του επιστροφή τη σεζόν 2023-24. Στην ήττα 4-2 στον Πειραιά έπαιξε 72 λεπτά και δεν πρόσφερε στην ομάδα του. Στον δεύτερο γύρο, όμως, με τον Ελ Καμπί έκανε σμπαράλια την άμυνα του ΠΑΟΚ. Με το σκορ στο 1-1, ο Ποντένσε έπιασε ένα ασύλληπτο σουτ στο 54' με το δεξί. Μία οβίδα στέλνοντας τη μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Κοτάρσκι για το 1-2. Στο 83' πρόσφερε την ασίστ στον Μαροκινό για το 1-3 κι όπως αναφέραμε και πιο πάνω μαζί υπέγραψαν τον θρίαμβο με 4-1 και ο πανηγυρισμός, όπως φαίνεται στην κεντρική φωτογραφία είναι ενδεικτικός.

Στο τέταρτο γκολ, πάλι ο Πορτογάλος είχε συμμετοχή, απλά δεν χρεώθηκε ασίστ. Στο τετ α τετ ο Κοτάρσκι νίκησε τον Ποντένσε, αλλά ο Ελ Καμπί πήρε το ριμπάουντ και έγραψε το τελικό σκορ. Η τρίτη ασίστ του Ποντένσε κόντρα στον ΠΑΟΚ ήταν στην εντός έδρας νίκη με 2-1 στα playoffs της περιόδους 2023-24.