Ολυμπιακός: Χωρίς Στρεφέτσα, Ρέτσο και Ροντινέι στην Τούμπα
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Ροντινέι - Γιάρεμτσουκ, εκτός έμεινε ο Στρεφέτσα, όπως και ο Ρέτσος, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή κόντρα στην Άρσεναλ στο Λονδίνο.
Θυμίζουμε πως ο διεθνής Έλληνας στόπερ έμεινε εκτός και από τις κλήσεις της Εθνικής, καθώς αντικαταστάθηκε από τον Γιάννη Μιχαηλίδη.
Η αποστολή του Ολυμπιακού
Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάντσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.
