Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Νίκου Παπαδόπουλου
Οι διαδικτυακές... κάλπες για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet άνοιξαν. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των κορυφαίων της χρονιάς είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσει για 32 μέρες.
Τον Αστέρα AKTOR εκπροσώπησε στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κορυφαίων ο αρχηγός των Αρκάδων και εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων στο πρώτο μισό της σεζόν της Stoiximan Super League, Νίκος Παπαδόπουλος.
Μεταξύ άλλων ο πολύπειρος κίπερ ξεχώρισε ως αθλητή της χρονιάς τον Απόστολο Χρήστου και ως κορυφαία αθλήτρια την Ελεάννα Χριστινάκη, ενώ την ψήφο του πήρε καιη Εθνική Ομάδα πόλο Γυναικών, η οποία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Οι επιλογές του Νίκου Παπαδόπουλου
- Αθλητής της Χρονιάς: Απόστολος Χρήστου
- Αθλήτριας της Χρονιάς: Ελεάννα Χριστινάκη
- Oμάδα της Χρονιάς - Άνδρες: Εθνική Κωφών (μπάσκετ)
- Ομάδα της Χρονιάς - Γυναίκες: Εθνική Ομάδα (πόλο)
- Προπονητής της Χρονιάς: Χάρης Παυλίδης
- Αθλητής/τρια με αναπηρίας της Χρονιάς: Δώρα Πασχαλίδου
- Rising Star - Άνδρας: Στυλιανός Κοκουσέλης - Φούσκης
- Rising Star - Γυναίκα: Eλπίδα Τικμανίδου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.