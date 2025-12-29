Οι επιλογές του αρχηγού του Αστέρα AKTOR, Νίκου Παπαδόπουλου στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Οι διαδικτυακές... κάλπες για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet άνοιξαν. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των κορυφαίων της χρονιάς είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσει για 32 μέρες.

Τον Αστέρα AKTOR εκπροσώπησε στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κορυφαίων ο αρχηγός των Αρκάδων και εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων στο πρώτο μισό της σεζόν της Stoiximan Super League, Νίκος Παπαδόπουλος.

Μεταξύ άλλων ο πολύπειρος κίπερ ξεχώρισε ως αθλητή της χρονιάς τον Απόστολο Χρήστου και ως κορυφαία αθλήτρια την Ελεάννα Χριστινάκη, ενώ την ψήφο του πήρε καιη Εθνική Ομάδα πόλο Γυναικών, η οποία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Οι επιλογές του Νίκου Παπαδόπουλου