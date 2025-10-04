Χωρίς Πέλκα και Τσάλοφ θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν θα έχει στη διάθεσή του, τον Πέλκα, ο οποίος έχει υποστεί θλάση, ενώ δεν υπολογίζεται και ο Φέντορ Τσάλοφ. Ο Ρώσος επιθετικός είχε ενοχλήσεις μετά το ματς με την Θέλτα κι έτσι κι αυτός δεν θα είναι έτοιμος για την αυριανή αναμέτρηση.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ: «Έτοιμοι για το ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν στη Νέα Μεσημβρία στην τακτική προετοιμασία της αναμέτρησης, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε θεραπεία, όπως και ο Φεντόρ Τσάλοφ, ο οποίος υπέστη κάκωση στο ισχίο και θα μείνει εκτός αγώνα.

Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά και είναι στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου».