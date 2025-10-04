Χιμένεθ: «Πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη, τίποτα δεν κάναμε καλά»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ στην Τρίπολη.

Πισωγύρισμα για τον Άρη. Οι Θεσσαλονικείς ήταν κατώτεροι των προσδοκιών στην Τρίπολη και έχασαν από τον εξαιρετικό ΟΦΗ με 3-0, στην πρώτη ήττα επί ημερών Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και τόνισε πως η ομάδα του δεν έκανε τίπολα καλά, ενώ απολογήθηκε στον κόσμο για την νοοτροπία του συνόλου του.

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ:

«Δεν κάναμε τίποτα καλά. Δεν μας βγήκε τίποτα σωστά. Δεν κάναμε μία καλή προσπάθεια μέσα στο γήπεδο… Σήμερα είναι η μέρα που πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη για τη νοοτροπία μας και το ματς που παίξαμε.

Θα πρέπει να είναι μάθημα. Να καταλάβουμε όλοι ότι τίποτα δεν κερδίζεται φορώντας μόνο τη φανέλα της ομάδας. Πρέπει να βάλουμε κι άλλα πράγματα στο παιχνίδι. Είναι ένα άσχημο αποτέλεσμα που δεν πρέπει να επαναληφθεί».