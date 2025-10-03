Σαν σήμερα (3/10) πριν από τρία χρόνια η ΑΕΚ έδωσε το πρώτο της παιχνίδι στην «OPAP Arena» και ο Δικέφαλος θυμήθηκε τόσο εκείνη τη μαγική βραδιά, όσο και το παρθενικό γκολ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Η 3η Οκτωβρίου αποτελεί ημερομηνία - ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ. Μια ημέρα σαν τη σημερινή, πριν από τρία χρόνια, το 2022 ο Δικέφαλος επέστρεψε στη φυσική του έδρα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς έδωσε το πρώτο του παιχνίδι στην «OPAP Arena», με «καλεσμένο» τον Ιωνικό.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα σε μια «κολασμένη» βραδιά επικράτησε των Νικαιωτών με 4-1, σε ένα από τα πρώτα βήματα προς την κατάκτηση του νταμπλ της ιστορικής σεζόν 2022-23. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς έβαλε... φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια, μόλις στο 6ο λεπτό, με το πρώτο γκολ στο νέο «παλάτι» της ΑΕΚ.

Θυμίζουμε πως στη συνέχεια βρήκαν δίχτυα οι Λιβάι Γκαρσία - Σέρχιο Αραούχο, ενώ ο Σέρβος μεσοεπιθετικός σκόραρε και δεύτερη φορά. Από πλευράς φιλοξενούμενων ο Χρήστος Ελευθεριάδης ήταν ο πρώτος αντίπαλος που σκόραρε στην «OPAP Arena».

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ανέβασε video στα Social Media, τόσο με εικόνες από την εξέδρα εκείνου του μεγάλου παιχνιδιού, όσο και με το παρθενικό γκολ του Γκατσίνοβιτς.