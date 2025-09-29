Οι εξετάσεις του άσου του Παναιτωλικού Ανδρέα Μπουχαλάκη ήταν καθαρές και τις προσεχείς μέρες θα φανεί, αν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Κανένα ανησυχητικό εύρημα δεν φανέρωσαν οι ιατρικές εξετάσεις του Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Ο έμπειρος μέσος του Παναιτωλικού αντικαταστάθηκε στο 43ο λεπτό λόγω ενοχλήσεων χαμηλά στη γάμπα, με το ιατρικό επιτελείο να προχωρά σε περαιτέρω έλεγχο σήμερα.

Τα αποτελέσματα ήταν «καθαρά», χωρίς να διαπιστωθεί κάποια κάκωση ή θλάση, γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο σοβαρού τραυματισμού.

Ο ποδοσφαιριστής θα ακολουθήσει πρόγραμμα θεραπείας και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να φανεί αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί κόντρα στον Λεβαδειακό.

Οι Αγρινιώτες επιστρέφουν στο Emileon την Τρίτη, προκειμένου να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Εκτός από τον Μπουχαλάκη τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει και η συμμετοχή των Αποστολόπουλου - Λουίς, ενώ στην αποστολή για την κυριακάτικη αναμέτρηση στη Λιβαδειά αναμένεται να επιστρέψει ο Κόγιτς, οποίος έμεινε εκτός για τον αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό για λόγους διαχείρισης.