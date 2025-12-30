Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την μετακίνηση του Αντριάνο Μπρέγκου στον Παναιτωλικό.

Ο Αντριάνο Μπρέγκου είναι κι επίσημα παίκτης του Παναιτωλικού.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την μετακίνηση του 19χρονου μέσου στην ομάδα του Αγρινίου. Μία μεταγραφή που γίνεται στο πλαίσιο της απόκτησης του Σωτήρη Κοντούρη.

Ο Μπρέγκου, λοιπόν, ο οποίος γεννήθηκε στις 9/4/06 και κατέγραψε 7 συμμετοχές χωρίς γκολ ή ασίστ με το τριφύλλι θα μετακομίσει στο Αγρίνιο.

Στην ανακοίνωση των πρασίνων αναφέρεται: «H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Αντριάνο Μπρέγκου στον Παναιτωλικό.

Ο Αντριάνο εντάχθηκε στις ακαδημίες του συλλόγου το 2015 και έκτοτε συμμετείχε στις ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών του Τριφυλλιού. Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο τον Ιούνιο του 2024 και πραγματοποίησε επτά συμμετοχές με τη φανέλα της πρώτης ομάδας.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διατηρεί ποσοστό από τη μεταπώλησή του.

Αντριάνο, σε ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».