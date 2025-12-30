Κοντούρης: «Αποχαιρετώ τον Παναιτωλικό με υπερηφάνεια»

Ο Σωτήρης Κοντούρης συνεχίζει στον Παναθηναϊκό και με ανάρτηση του αποχαιρέτησε τον Παναιτωλικό, στον οποίο ανδρώθηκε τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως άνθρωπος.

Ο Σωτήρης Κοντούρης έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, καθώς είναι πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο 20χρονος Αγρινιώτης μέσος υπέγραψε έως το 2029 κι έκανε σήμερα την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων χαφ είναι παιδί - γέννημα θρέμμα του Παναιτωλικού, στον οποίο εντάχθηκε σε ηλικία 13 ετών και μέσω της ομάδας του τόπου του κατάφερε να πάρει τη μεταγραφή στους Πράσινους.

Ο Κοντούρης με ανάρτηση του στα Social Media αποχαιρέτησε με υπερηφάνεια την οικογένεια του Τίτορμου, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ Φώτη Κωστούλα, στους Μπελεβώνηδες και στον team manager Μάρκο Μαρκόφσκι.

Με την κιτρινομπλέ φανέλα αγωνίστηκε 31 φορές και σκόραρε ένα υπέροχο γκολ, στην ισοπαλία με την Κηφισιά στη Νεάπολη.

Η ανάρτησή του Κοντούρη

«Ήμουν 13 χρονών όταν φόρεσα για πρώτη φορά τη φανέλα με τον Τίτορμο στο στήθος, και σήμερα, στα 20, την αποχαιρετώ με υπερηφάνεια.



Ο Παναιτωλικός δεν ήταν ποτέ απλώς μια ομάδα για μένα, ήταν το όνειρο ενός παιδιού, η ομάδα που ήθελα να τιμήσω και να κάνω περήφανη την οικογένειά μου.



Θέλω να ευχαριστήσω τον μεγαλομέτοχο κ. Κωστούλα και τον Πρόεδρο κ. Μπελεβώνη για την τεράστια στήριξη και εμπιστοσύνη από την πρώτη μέρα. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον Τεχνικό Διευθυντή κ. Μάκη Μπελεβώνη και στον κ. Μαρκόφσκι, δύο ανθρώπους που θα ήθελα να κρατήσω για πάντα στη ζωή μου, γιατί χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο.

Ευχαριστώ επίσης τους προπονητές και όλο το staff, από την ακαδημία έως την πρώτη ομάδα, για τη στήριξη και τη συνεργασία.



Φεύγω για το επόμενο βήμα, αλλά ένα κομμάτι μου θα είναι πάντα εδώ.



Σας ευχαριστώ από καρδιάς».