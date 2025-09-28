ΑΕΛ Novibet: Η αποστολή της ομάδας για τον αγώνα με τον Ατρόμητο
Ολοκληρώθηκε την Κυριακή η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για την 5η Αγωνιστική της Stoiximan Super League (29/09/25, 18:00).
Από την ομάδα της ΑΕΛ Novibet θα απουσιάσουν από το ματς της Δευτέρας με τον Ατρόμητο οι Φεριγκρά, Βενετικίδης, Σουρλής και Βινιάτο. Οι 22 παίκτες που επέλεξε ο Γιώργος Πετράκης είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Ηλιάδης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Κοσονού, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Τσάκλα, Βαρσάμης, Στάικος, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Γιούσης, Πασάς, Ουάρντα και Γκαράτε.
@Photo credits: eurokinissi
