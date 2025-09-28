Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τη δύσκολη, αλλά σημαντική νίκη της ΑΕΚ με τον Βόλο, χάρη στον διεθνή φορ από την Αϊτή, αλλά και για το προβληματικό 4-4-2...

Το θέμα σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα είναι προφανώς το αποτέλεσμα και η ΑΕΚ οφείλει να κρατήσει αυτό, διότι ήταν και πάλι νικηφόρο, απέναντι στον αξιόμαχο Βόλο, στης Φιλαδέλφειας τα μέρη...

Εννοείται πως δεν αρκεί πάντα μόνο αυτό και ότι είναι αδύνατο να προσπερνάς το πώς φτάνεις σε αυτό, στο αποτέλεσμα κοινώς, πρωτίστως όμως είναι να κερδίσεις: η Ένωση έψαχνε την επιστροφή της στις νίκες στο πρωτάθλημα μετά το 1-1 με την ΑΕΛ στην Λάρισα, την παραμονή στην κορυφή και να διευρύνει φυσικά το αήττητο σερί της το οποίο είναι πάντα σημαντικό. Για τη ψυχολογία (ενόψει και ευρωπαϊκής πρεμιέρας), την αυτοπεποίθηση και την πίστη στο αγωνιστικό πρότζεκτ. Ένα διαφορετικό αποτέλεσμα θα προκαλούσε επιπλέον συζήτηση και αμφιβολία δίχως να χρειάζεται τόσο νωρίς, αλλά έτσι συμβαίνει πάντα και παντού για να είμαστε ειλικρινείς...

Η νίκη ήρθε δύσκολα είναι η αλήθεια και αφού πρώτα η ΑΕΚ πέταξε ένα 45λεπτο για το οποίο θα "μιλήσουμε" παρακάτω. Ένα τρίποντο ακόμη, επειτα από εκείνο με τον Αστέρα Τρίπολης, το οποίο ήρθε χάρη και πάλι στον Φρανζί Πιερό και το υπέροχο φορίσιο του γκολ στο 54' από το γρήγορο παιχνίδι στο open play του Μάνταλου, την ικανότητα στο δημιουργικό κομμάτι του Ελίασον και το τελείωμα με κεφαλιά υπέροχη ψαράκι του διεθνούς φορ από την Αϊτή. Ο οποίος είχε πολλή διάθεση, προσπάθησε και ήταν απειλητικός και δυστυχώς για τον ίδιο σε κάποιες στιγμές επιπόλαιος κάτι που χαλούσε τη δική του σωστή κίνηση, προσπάθεια. Ας είναι όμως αφού σημείωσε το τέταρτο τέρμα του και όπως αναφέρω παραπάνω τα δυο από αυτά δίνουν έως τώρα τέσσερις βαθμούς στην Ένωση και την κρατούν στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Αυτό που σίγουρα αποδείχθηκε απέναντι σε μια ομάδα που ξέρει να παίζει ποδόσφαιρο, άσχετα αν στο πρώτο ειδικά μισό του αγώνα δεν έκανε υποψία φάσης, είναι πως ήταν λανθασμένη η επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς να παίξει με το κλασικό 4-4-2, τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε στην πράξη, ότι όσο επιθετική προσέγγιση και να έχεις πριν το ματς σε επίπεδο προσώπων στο χορτάρι, δεν σημαίνει πως αντίστοιχα επιθετικά θα βγάλεις πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Αντιθέτως μάλιστα η ΑΕΚ στο πρώτο 45λεπτο είχε μέτρια έως κακή εικόνα στην προσπάθειά της να δημιουργήσει, να γίνει παραγωγική, δεν τα καταφέρε σε κανένα σημείο του αγώνα να πιάσει έναν ρυθμό τέτοιο που θα μεταφέρει για αρκετό χρόνο το παιχνίδι στην εστία του Βόλου και γενικά στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, εκεί που αμύνονταν οι φιλοξενούμεν

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως σε όλη τη διάρκεια του πρώτου 45λεπτου η Ένωση είχε μόλις δύο καλές στιγμές και ισάριθμες προϋποθέσεις για να απειλήσει. Πιο συγκεκριμένα δημιούργησε μόλις δυο φάσεις: η πρώτη από στατική φάση με τον Μάνταλο να εκτελεί κόρνερ και τον Πιερό να απειλεί με κεφαλιά και η δεύτερη σε σετ παιχνίδι με σωστή ανάπτυξη και δημιουργία όπου σαν κατάληξη είχε τη σωστή σέντρα του Ελίασον στην κίνηση του Γιόβιτς που κερδίζει τον χώρο και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Σιαμπάνη. Τίποτα άλλο σε επίπεδο απειλής ενώ υπήρξαν και δυο προϋποθέσεις με τον Πιερό που έκανε ωραία ατομική ενέργεια αλλά το ...σπάσιμο στην περιοχή προς Γιόβιτς δεν ήταν αυτό που έπρεπε και νωρίτερα μια κάθετη και ένα άνοιγμα (περισσότερο από όσο έπρεπε) από τον Γιόβιτς που έδωσε τη δυνατότητα στον αντίπαλο τερματοφύλακα να βγει και να μπλοκάρει.

Εννοείται πως θα έπρεπε να είχε βρει και ένα ακόμη γκολ η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και δεν το σημειώνω αυτό μόνο για το δοκάρι που είχε, πάλι με Πιερό από άρρωστη σούπερ μπαλιά του Μουκουντί, αλλά διότι από το 70' και μετά είχε καλές στιγμές και πολλές προϋποθέσεις, χάρη και σε Ζοάο Μάριο φυσικά, αλλά και την είσοδο του Κουτέσα. Καλή εικόνα από τους κεντρικούς αμυντικούς, όπως και από τον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος ήταν σημαντικός για την Ένωση (όπως και πάντα ο Πινέδα) και δεν πρέπει να το προσπερνάμε έτσι απλά... Σημαντικό εξίσου ότι όσοι ήρθαν από τον πάγκο έβγαλαν απόλυτα στο χορτάρι τις εντολές του Σέρβου τεχνικού και φουλ διάθεση και προσπάθεια... Νίκη, κορυφή, πάρτι από 25.000 φίλους της ΑΕΚ στην έδρα της και ακολουθεί πλέον η πρεμιέρα στην Ευρώπη...

*Δύσκολο το ματς με την Τσέλιε η οποία είναι πρώτη στην Σλοβενία για πλάκα και προέρχεται από τρίμπαλο επί της Μάριμπορ!



