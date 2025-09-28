ΑΕΚ - Βόλος: Πιερό και Γιόβιτς αστόχησαν σε κεφαλιές
Ο Πιερό στο 11' και ο Γιόβιτς στο 18' δεν κατάφεραν ν' ανοίξουν το σκορ για την ΑΕΚ κόντρα στον Βόλο.
Ο Φραντζί Πιερό και ο Λούκα Γιόβιτς σε δύο περιπτώσεις επιχείρησαν ν' ανοίξουν το σκορ για την ΑΕΚ εναντίον του Βόλου.
Στο 11' σ' εκτέλεση κόρνερ του Πινέδα η κεφαλιά του Αϊτινού φορ έφυγε άουτ.
Στο 18' σε σέντρα από δεξιά του Ελίασον ο Σέρβος φορ στο ύψος της μικρής περιοχής έκανε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.
@Photo credits: eurokinissi, Μιχάλης Καραγιάννης
