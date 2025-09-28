Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι του.

Για άλλη μία φορά τα πράγματα έγιναν στον Ολυμπιακό όπως τα είχα «φωτογραφίσει», ε;

Καμία ομάδα εδώ και πολλά χρόνια από τις μικρομεσαίες του πρωταθλήματος δεν έχει μπορέσει να του πάρει δύο σερί θετικά αποτελέσματα στο Καραϊσκάκη. Έτσι κι ο Λεβαδειακός-ισοπαλία του πήρε πέρυσι, έχασε φέτος. Είπαμε ότι τα δεδομένα είναι δεδομένα και τα εμπιστευόμαστε, πολύ απλά γιατί σχεδόν πάντοτε δικαιώνονται. Δεν του έχει ξανακάνει κανένας του Ολυμπιακού, δεν του το έκανε ούτε ο Λεβαδειακός, παρεμπιπτόντως μία από τις πιο καλές ομάδες της σεζόν σε αυτό το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου.

Καλή η ομάδα του Παπαδόπουλου και σε επίπεδο αγωνιστικό, με πολλά τρεξίματα και οργάνωση και ταλέντο, αλλά και σε επίπεδο νοοτροπίας, χωρίς φόβο, αλλά και χωρίς να καταφεύγει σε καθυστερήσεις, χωρίς να πέφτουν κάτω οι παίκτες του και διάφορα τέτοια. Έπαιξε, πάλεψε, κυνήγησε, διεκδίκησε και έχασε με ψηλά το κεφάλι απέναντι στον περσινό πρωταθλητή και φετινό πρωτοπόρο της βαθμολογίας. Ο Λεβαδειακός είχε συμπεριφορά μεγάλης ομάδας!

Όπως είχε ο Ολυμπιακός χαρακτήρα νικήτριας ομάδας. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό ότι και στις δύο ισοφαρίσεις των φιλοξενούμενων, του χρειάστηκε λιγότερο από ένα λεπτό για να ξαναπροηγηθεί! Ισοφάρισε ο Λεβαδειακός 1-1, κάνει τη σέντρα ο Ολυμπιακός και μέσα σε 45 δευτερόλεπτα κάνει το 2-1! Ισοφάρισε αργότερα ο Λεβαδειακός 2-2, κάνει τη σέντρα ο Ολυμπιακός (μετά τη διακοπή λόγω VAR) και μέσα σε 56 δευτερόλεπτα κάνει και το 3-2!

Θα έλεγα ότι μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε ο Μουζακίτης, γιατί είχα πάρα πολύ καιρό να τον δω να παίζει καλά όντας βασικός! Έπαιζε πολύ καλά όταν έμπαινε αλλαγή, αλλά σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας δεν ξεχώριζε. Χθες ήταν πραγματικά πολύτιμος για τον Ολυμπιακό, με την σωτήρια επέμβαση του στο σουτ του Κωστή μετά την κακή απόφαση του Τζολάκη στην έξοδο του, με τη «γεμάτη» εκτέλεση κόρνερ στην κεφαλιά του Ρέτσου για το 1-0, με το πολύ καλό του σουτ στο δοκάρι από το οποίο προέκυψε το 2-1 του Τσικίνιο, αλλά και με κάποιες καλές επεμβάσεις του ανασταλτικά και ορισμένες πολύ πετυχημένες πάσας του.

Αυτό που πρέπει να προσέχει είναι να μην χάνει εύκολα την μπάλα, γιατί είναι τέτοια η θέση του που αυτόματα θα προκύψει αντεπίθεση του αντίπαλου κι απειλή. Χθες του έκλεψαν η, τέλος πάντων έχασε τέσσερις φορές την μπάλα-στις τρεις βγήκαν οι παίκτες του Λεβαδειακού στην κόντρα και στη μία, ο ίδιος ο Μούζα ξανακέρδισε την μπάλα διορθώνοντας το λάθος του. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι μετά την τέταρτη φορά που έχασε την μπάλα, τον έκανε αλλαγή ο προπονητής, στο 64’…

Τον αδίκησα, πάντως, χθες, μπερδεύοντας το δικό του 96 με το 56 του Ποντένσε (!) η, επειδή έχασα κι εγώ τη συγκέντρωση μου βλέποντας το παιχνίδι! Ο Πορτογάλος, κι όχι το Ελληνόπουλο, ήταν που έχασε την μπάλα και ο Λεβαδειακός βγήκε στην αντεπίθεση, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Με τον Ποντένσε να την πατάει όπως με την Πάφο, που πάλι είχε χάσει έτσι την μπάλα ξανά μετά από κόρνερ υπέρ του Ολυμπιακού, δίνοντας τότε αντεπίθεση στην κυπριακή ομάδα, η οποία είχε φέρει την αποβολή του Ταρέμι (που μετά έγινε κίτρινη κάρτα) και ένα φάουλ ελάχιστα άουτ…

Τέλος πάντων, ο Μουζακίτης, εκτός των άλλων, είναι ένας παίκτης που ως αριστεροπόδαρος (μοναδικός από τα εφτά κεντρικά χαφ της ομάδας, με τους Γκαρθία, Έσε, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Λιατσικούρα, Τσικίνιο οι άλλοι έξι) μπορεί και δίνει μία άλλη ισορροπία στην ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων», ενώ έχει και την ικανότητα να απειλεί από μακριά με το δυνατό του ποδάρι. Χθες επιχείρησε τρία σουτ εκεί γύρω από το ημικύκλιο της περιοχής-τα δύο πρώτα του τα κόντραραν, το τρίτο πήγε στο δοκάρι, μετά πάλι από «μικρή» αυτή τη φορά κόντρα, αλλά και «μικρή» απόκρουση γκολκίπερ, για να έρθει το 2-1 του Τσικίνιο.

Έχει δε ανάγκη ο Ολυμπιακός αυτά τα σουτ του Μουζακίτη από τα 20-25 μέτρα, πολύ απλά γιατί οι άλλοι κεντρικοί του χαφ σπάνια σουτάρουν κι όταν το κάνουν, δεν το κάνουν καλά, με αποκορύφωμα τα τρία σουτ χθες του Έσε, που ήταν το ένα χειρότερο από το άλλο! Τον Μούζα τον έχουμε δει να έχει σκοράρει από τέτοιες θέσεις, πέρυσι με τον Λεβαδειακό και τον Παναθηναϊκό, με τις «πράσινες» ομάδες να φαίνεται πως είναι οι αγαπημένες του!

Άσχετο: Από που κι ως που ο διαιτητής Κατσικογιάννης υπέδειξε 17 λεπτά καθυστέρηση χθες; Το ματς διακόπηκε στο 79’. Άρα, ήθελε 11 λεπτά για να λήξει, Συν τρία λεπτά βαριά βαριά καθυστερήσεις από τις αλλαγές, μας κάνουν 14. Προφανώς, πάντως, κάποιο λάθος έγινε στην ενδοσυνεννόηση με τον 4ο διαιτητή, αφού στο τέλος ο Κατσικογιάννης κράτησε 15 λεπτά, που ήταν και η σωστή απόφαση, με την προσθήκη ενός ακόμη λεπτού από τις αλλαγές που έγιναν μετά το 79ο λεπτό.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Καλή χημεία φαίνεται να έχουν στα κόρνερ ο Μουζακίτης με τον Ρέτσο! Με την Πάφο ήταν πάλι από εκτέλεση του Μούζα που είχε πάρει την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι ο αρχηγός του Ολυμπιακού, αλλά τότε είχε την ατυχία να αποκρούσει ενστικτωδώς ο Κύπριος γκολκίπερ. Χθες, όμως, το γκολ ήρθε! Όπως είχε έρθει για τον Ρέτσο και τις προάλλες στον Βόλο!

Είναι αλήθεια ότι ο Λεβαδειακός και από τους τρεις άλλους μεγάλους φέτος είχε φάει γκολ από στατικές φάσεις (φάουλ από ΑΕΚ, πέναλτι από ΠΑΟΚ, κόρνερ από ΠΑΟ!) κι ο Ολυμπιακός ήταν παραγωγικός χθες στη διαδικασία των στημένων φάσεων αξιοποιώντας δύο από τις πολλές που κέρδισε-10 κόρνερ και τέσσερα φάουλ γύρω από την περιοχή. Ο απολογισμός των δύο γκολ και του ενός δοκαριού σε αυτά τα 14 συνολικά κτυπήματα ήταν καλός!

Επιτέλους, μπορεί κάποιος να πει ότι είδαμε ένα καλό απευθείας φάουλ, αυτό του Ποντένσε, με την ατυχία ότι πήγε στο δοκάρι. Επιτέλους είδαμε μία τόσο καλή καρφωτή κεφαλιά, όπως του Ρέτσου. Για να επιβεβαιωθεί για άλλη μία φορά, αυτό το οποίο δεν έχω σταματήσει να λέω εδώ και τόσο πολύ καιρό-ότι όλα αυτά τα παιχνίδια είναι ένα καλό «στημένο». Μπορεί να παιδεύεσαι 90 λεπτά και να μην έρχεται το γκολ. Και με ένα καλό κόρνερ η, φάουλ να ξελασπώσεις.

Η ειρωνεία είναι ότι χθες όλες οι κομπίνες που επιχείρησε στα κόρνερ ο Ολυμπιακός ήταν ατυχείς, ας τις πούμε έτσι. Όχι απλά δεν βγήκε καμία , αλλά είδαμε κάποια στιγμή να…τρακάρουν μεταξύ τους ο Μουζακίτης κι ο Στρεφέτσα! Τέλος πάντων, δουλειά στην προπόνηση χρειάζεται καλύτερη και περισσότερη και τα αποτελέσματα θα έρθουν, λέει η ποδοσφαιρική λογική.

Και για το τέλος ένα ιμότζι