Μεντιλίμπαρ για Γιάρεμτσουκ: «Καλό που σκόραρε, θα τον χρειαστούμε»

Η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά το ματς με αντίπαλο τον Ηρακλή και το 6-0 στο Καραϊσκάκη.

Πολύ ευχαριστημένος ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για τη νίκη και την εμφάνιση της ομάδας του κόντρα στον Ηρακλή, του οποίου επικράτησε με 6-0 και πήραν οι «ερυθρόλευκοι» την πρώτη θέση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ειδικότερα:

- Είστε ικανοποιημένος από τα ματς του Κυπέλλου στα οποία χρησιμοποιήσατε και αρκετά νέα πρόσωπα;

Μέσα σε τέσσερα ματς του Κυπέλλου σημειώσαμε πολλά γκολ, σε κάποια παιχνίδια ήμασταν καλύτερα από άλλα. Όπως και να έχει όμως τελειώσαμε στην κορυφή της βαθμολογίας στη φάση αυτή και έχουμε τα πλεονεκτήματα απ’ αυτό το επίτευγμα. Είμαστε ευχαριστημένοι για την πρώτη θέση. Στο ματς αυτό διαλέξαμε να έχουμε μία ομάδα μισή-μισή, παίκτες με εμπειρία και αρκετά λεπτά συμμετοχής και με παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί αρκετά έως τώρα. Σε γενικές γραμμές όμως θεωρώ κυριαρχήσαμε και κάναμε καλή δουλειά.

- Έπαιξε ρόλο το γρήγορο γκολ για το μεγάλο σκορ του αγώνα;

Η αλήθεια είναι πως ναι, πολλές φορές αργούμε να βάλουμε το πρώτο γκολ ιδιαίτερα απέναντι σε ομάδες που παίζουν κλειστή άμυνα και μετά είναι πιο δύσκολο για εμάς. Όταν όμως βάζεις γρήγορα το γκολ οι ομάδες αυτές οπισθοχωρούν και είναι πιο εύκολο να έρθουν τα υπόλοιπα γκολ, πολλές φορές το αποτέλεσμα εξαρτάται από το γρήγορο γκολ.

- Οι επιθετικοί τρέφονται από τα γκολ, για αυτό πόσο σημαντικό είναι ότι σκόραρε ο Γιάρεμτσουκ δεδομένου μάλιστα που τώρα θα λείπει ο Ελ Καμπί.

Είναι αλήθεια πως οι επιθετικοί ζουν από τα γκολ, αν και εγώ τονίζω συνεχώς πως δεν είναι τόσο σημαντικό ποιος θα σκοράρει αλλά η δουλειά που γίνεται μέσα στον αγώνα. Οι επιθετικοί όμως σκέφτονται το γκολ, οπότε είναι καλό που σκόραρε γιατί θα τον χρειαστούμε στη συνέχεια.