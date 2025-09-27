Φρίντεκ: «Πρέπει να κάνουμε γκολ τις ευκαιρίες μας»

Οι δηλώσεις του Μάρτιν Φρίντεκ στην κάμερα της NOVA μετά την ισοπαλία του Άρη με τον Πανσερραϊκό, στη Θεσσαλονίκη.

Ο Άρης είχε την πρώτη του απώλεια βαθμών επί ημερών Μανόλο Χιμένεθ, καθώς έμεινε στην ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με 1-1.Ο Μάρτιν Φρίντεκ μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το παιχνίδι και στάθηκε στην αναποτελεσματικότητα της ομάδας του, στις ευκαιρίες που είχε.

Οι δηλώσεις του Φρίντεκ

«Κάναμε πολλές ευκαιρίες και από αυτές αξιοποιήσαμε μόλις μία. Παίξαμε καλά, κάναμε καλό παιχνίδι. Πρέπει να σκοράρουμε περισσότερο. Στο επόμενο ματς πρέπει να κάνουμε τις ευκαιρίες γκολ».

Για το αν αυτό το αποτέλεσμα «φρενάρει» τη ψυχολογία της ομάδας: «Δεν νομίζω».

Για το ότι ο Χιμένεθ τόνισε πως ο Άρης απέδωσε ικανοποιητικά και για την συνέχεια: «Πρέπει να δούμε το βίντεο. Σήμερα παίξαμε καλά. Έγινε λάθος στο γκολ. Πρέπει να παίξουμε καλά στο επόμενο ματς».