Έσε: «Δείξαμε χαρακτήρα και καταφέραμε να απαντήσουμε»

Ο μέσος του Ολυμπιακού, Σαντιάγο Έσε στάθηκε στην αντίδραση των ερυθρόλευκων μετά τα γκολ του Λεβαδειακού, κάτι που αποτέλεσε κλειδί για τη νίκη των Πειραιωτών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σαντιάγο Έσε στην Cosmote TV μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 3-2 επί του Λεβαδειακού στο «Γ. Καραϊσκάκης»:

«Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι που όλοι ξέραμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο, ο αντίπαλος είναι αρκετά ποιοτικός, εκείνος έπαιζε κόντρα στον πρωταθλητή. Οποιαδήποτε ομάδα έρχεται εδώ δείχνει το καλύτερο της πρόσωπο. Βρήκανε τις στιγμές και κατάφεραν να μας ισοφαρίσουν δυο φορές, όμως δείξαμε χαρακτήρα και έτσι μπορέσαμε να απαντήσουμε όλες τις φορές. Σε αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ πιο σημαντικοί οι τρεις βαθμοί, παρά το πως παίζεις», ανέφερε αρχικά ο Έσε και συνέχισε λέγοντας για τη διακοπή με το VAR:

«Είναι καθοριστικό να μην χάνεις την συγκέντρωση σου, να μην πέσεις ψυχολογικά. Έγινε μεγάλη διακοπή στον αγώνα, όμως δεν χάσαμε την νοοτροπία μας, που αυτή είναι να έχουμε στόχο τη νίκη και να παλεύουμε μέχρι το τέλος. Επίσης και εκείνοι ήρθαν με μια δυνατή νοοτροπία, δεν είναι εύκολο να έρθεις στο γήπεδο μας και να παίξεις έτσι και για αυτό έπρεπε να δείξουμε χαρακτήρα, την ποιότητα μας και πως πρέπει να αντέχουμε σε αυτές τις πιέσεις και να αποδεικνύουμε συνεχώς ότι είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ».