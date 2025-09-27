Μεντιλίμπαρ: «Μου άρεσαν οι αντιδράσεις μας και ότι κυνηγούσαμε αμέσως το προβάδισμα»
Ο Ολυμπιακός έκανε το 4/4 επικρατώντας με 3-2 του Λεβαδειακού στο Φάληρο, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μιλώντας στην Cosmote TV να στέκεται στις αντιδράσεις των παικτών του μετά τα τέρματα των Βοιωτών.
Όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην Cosmote TV:
Για το τι του άρεσε και τι όχι: «Μου άρεσαν οι αντιδράσεις μας. Κάθε φορά που ισοφαριζόμασταν, οι παίκτες κυνήγησαν αμέσως το προβάδισμα. Πάνω από όλα συγχαίρω τον Λεβαδειακό και τον προπονητή τους για τον τρόπο που έπαιξαν».
Για το ματς με την Άρσεναλ στο Λονδίνο: «Σήμερα ξεκουραζόμαστε. Νικήσαμε και αυτός είναι ένα καλός τρόπος για να ξεκουραστούμε . Έχουμε χρόνο για να σκεφτούμε την Αρσεναλ και να μιλήσουμε γι' αυτό το παιχνίδι».
