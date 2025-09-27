Ο Ζούνιορ Μεντιέτα δεν θα είναι στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη για την αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον ΠΑΟΚ. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο κόουτς των Αρκάδων.

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League (28/9, 20:30). Ο Ζούνιορ Μεντιέτα παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού και δεν θα είναι στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη.

Όλοι οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές είναι στην αποστολή για τον αγώνα με τους Θεσσαλονικείς και ο κόουτς των Αρκάδων θα αποφασίσει για την τελική λίστα πριν την έναρξη της αναμέτρησης.