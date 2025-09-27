Ολυμπιακός - Λεβαδειακός: Πρόβλημα με το VAR στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Πρόβλημα με το VAR στο Γ. Καραϊσκάκης, στο ματς του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό, αλλά ξεπεράστηκε σύντομα.
Στο 33' του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό, παρατηρήθηκε πρόβλημα στο VAR.
Ο διαιτητής Αλέξανδρος Κατσικογιάνννης ενημέρωσε τα στελέχη των δύο ομάδων ότι δεν υπάρχει πλήρης κάλυψη. Αυτό συνέβη, ενώ είχαν κερδίσει φάουλ σε καλό σημείο οι Πειραιώτες και ο Ποντένσε έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.
Το πρόβλημα, ωστόσο, λίγο μετά το 38' ξεπεράστηκε και υπήρχε πλήρης κάλυψη από το VAR.
@Photo credits: eurokinissi, Μάρκος Χουζούρης
