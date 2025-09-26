Η Γενική Περιφέρεια Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου ανακοίνωσε την απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης των φίλων του ΠΑΟΚ για το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη

Όπως ήταν αναμενόμενο, καθώς ισχύει σταθερά εδώ και χρόνια, η Γενική Περιφέρεια Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση των φίλαθλων του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη για την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Από την άλλη φυσικά επιτρέπεται κανονικά η μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων των Θεσσαλονικιών και σε αυτό το πλαίσιο οι Αρκάδες έχουν παραχωρήσει εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων.

Η σχετική ανακοίνωση

«Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε ΠΑΟΚ), κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 5ης αγωνιστικής, της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 28/9/2025 και ώρα 20:30 στο γήπεδο “ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ”, στην Τρίπολη, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».