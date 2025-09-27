Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άλλαξε ολόκληρη την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς με το Λεβαδειακό σε σχέση με το ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα AKTOR.

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με το Λεβαδειακό στο Φάληρο για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League, περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (17:00). Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο πλαίσιο της διαχείρισης λόγω του επιβαρυμένου προγράμματος της ομάδας του άλλαξε όλη την ενδεκάδα σε σχέση με το ματς με τον Αστέρα AKTOR για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

O Βάσκος τεχνικός θα παρατάξει την ομάδα του σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Τζολάκης θα είναι στην εστία, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα μπροστά του. Έσε - Μουζακίτης στον άξονα, με τον Τσικίνιο σε επιτελικό ρόλο. Στρεφέτσα - Ποντένσε θα είναι στα άκρα της επίθεσης και στην κορυφή ο Ελ Καμπί.

Η σύνθεση του Ολυμπιακού: Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Έσε, Μουζακίτης - Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Ποντένσε - Ελ Καμπί

Στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Ροντινέι, Μάνσα, Καμπελά, Πνευμονίδης, Γιαζίτζι, Ταρέμι.