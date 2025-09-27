Ολυμπιακός - Λεβαδειακός: Άλλαξε όλη την ενδεκάδα ο Μεντιλίμπαρ
Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με το Λεβαδειακό στο Φάληρο για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League, περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (17:00). Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο πλαίσιο της διαχείρισης λόγω του επιβαρυμένου προγράμματος της ομάδας του άλλαξε όλη την ενδεκάδα σε σχέση με το ματς με τον Αστέρα AKTOR για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
O Βάσκος τεχνικός θα παρατάξει την ομάδα του σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Τζολάκης θα είναι στην εστία, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα μπροστά του. Έσε - Μουζακίτης στον άξονα, με τον Τσικίνιο σε επιτελικό ρόλο. Στρεφέτσα - Ποντένσε θα είναι στα άκρα της επίθεσης και στην κορυφή ο Ελ Καμπί.
Δείτε ΕπίσηςΤο έχει ξανακάνει κανένας στον Ολυμπιακό;
Η σύνθεση του Ολυμπιακού: Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Έσε, Μουζακίτης - Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Ποντένσε - Ελ Καμπί
Στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Ροντινέι, Μάνσα, Καμπελά, Πνευμονίδης, Γιαζίτζι, Ταρέμι.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Levadiakos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYLEV #slgr pic.twitter.com/vO8We2MQ9v— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 27, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.