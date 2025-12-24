Οι οκτώ παίκτες που τράβηξαν τα βλέμματα πάνω τους κι έγιναν αντικείμενο συζήτησης στο πρώτο μισό της φετινής Stoiximan Super League.

Οι τελευταίες ημέρες του έτους είναι μία καλή ευκαιρία για έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, με όλα όσα πήγαν καλά κι όλα όσα θα θέλαμε να αλλάξουμε.

Με αφορμή τη διακοπή της αγωνιστικής δράσης λόγω των γιορτών, μερικοί ποδοσφαιριστές της Stoiximan Super League μπορούν να κάνουν έναν πιο αισιόδοξο απολογισμό τόσο για το 2026 αλλά και για το υπόλοιπο μισό της σεζόν του 2025-26.

Αυτό, φυσικά, οφείλεται στο ότι ο καθένας από τους οκτώ παίκτες που θα δούμε παρακάτω έκανε με τον τρόπο του τους αντιπάλους του να παραμιλούν και είδε το όνομά του να φιγουράρει στις μεταγραφικές λίστες ακόμα και των «Big-5».

Το Gazzetta σάς παρουσιάσει τα ονόματα που στο πρώτο μέσο συγκέντρωσαν τα βλέμματα πάνω τους και κέντρισαν το ενδιαφέρον του ελληνικού ποδοσφαιρικού κόσμου.

Χρήστος Μουζακίτης

Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ήδη ένα από τα πρόσωπα της σεζόν. Σε ηλικία μόλις 18 ετών και 10 μηνών, έγινε ο τρίτος νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Ολυμπιακού που αγωνίστηκε στο Champions League φέτος, ενώ κατέκτησε και το βραβείο European Golden Boy Web 2025 του Tuttosport, όντας πρώτος στις προτιμήσεις του κόσμου ως ο πιο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα.

Ο διεθνής χαφ των Ερυθρολεύκων μετράει φέτος 13 εμφανίσεις έχοντας μοιράσει δύο ασίστ στη Stoiximan Super League , με το όνομά του να φιγουράρει ψηλά στα μεταγραφικά ρεπορτάζ, καθώς Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εμφανίζονται ως υποψήφιες ομάδες για την απόκτησή του. Ωστόσο, αμφίβολο παραμένει το αν θα φτάσουν οι προσφορές τους τα 40 εκατομμύρια ευρώ στα οποία τον κοστολογεί ο Ολυμπιακός.

Γιάννης Κωνσταντέλιας

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συνεχίζει να αποτελεί το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο του ΠΑΟΚ, και είναι ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν στους πρώτους αυτούς μήνες της σεζόν.

Παρά το γεγονός ότι έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς είναι ο πρώτος σκόρερ στον Δικέφαλο του Βορρά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Με τέσσερα γκολ και μία ασίστ φέτος σε 11 εμφανίσεις, το impact του στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι ολοένα και μεγαλύτερο, κάτι που γίνεται ακόμα πιο εμφανές όταν μένει εκτός, με την απουσία του να είναι αισθητή.

Ανδρέας Τεττέη

Είναι φέτος η χρονιά του. Από τις πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League, ο Ανδρέας Τεττέη πραγματοποίησε ένα σερί εξαιρετικών εμφανίσεων και μέσα σε λίγες ημέρες εξελίχθηκε στο πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Σε 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα μετρά τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ, με το όνομά του να «παίζει» έντονα για Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, πριν τελικά τον κάνει δικό του ο Παναθηναϊκός από την Κηφισιά.

Μαζί με τον Παύλο Παντελίδη αποτελεί ήδη ένα από τα πρόσωπα της σεζόν, ενώ φέτος έκανε ακόμα ένα προσωπικό όνειρό του πραγματικότητα με την κλήση και το ντεμπούτο που έκανε με την Εθνική Ελλάδος.

Παύλος Παντελίδης

Ο Παύλος Παντελίδης, είναι με τη σειρά του ένα σπουδαίο φετινό success story.

Στα 17 του χρειάστηκε να ξεκινήσει ξανά από το μηδέν κι έφτασε φέτος να είναι διακαής πόθος του Παναθηναϊκού. Μόλις δύο μήνες μετά την έναρξη του πρωταθλήματος πήρε μεταγραφή στην ομάδα όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα και η οποία τον είχε παλιότερα αποδεσμεύσει.

Συνέθεσε το «καυτό» δίδυμο της Κηφισιας μαζί με τον Ανδρέα Τεττέη και στα 23 του έλαβε την πρώτη του κλήση για την Εθνική. Φέτος μετρά επτά γκολ και μια ασίστ σε 13 εμφανίσεις στη Super League με τη φανέλα της ομάδας του Σεμπαστιάν Λέτο, ενώ έχει σκοράρει απέναντι στους τρεις «μεγάλους» της Αθήνας στην ίδια σεζόν, κάτι που στο παρελθόν είχαν πετύχει μόνο ο Τομ Φαν Βέερτ με τον Βόλο και ο Γιώργος Μασούρας με τον Πανιώνιο.

Σωτήρης Κοντούρης

Στον Παναιτωλικό, ο Σωτήρης Κοντούρης παρουσιάζεται ως το next big thing του ελληνικού ποδοσφαίρου και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρότζεκτ του συλλόγου. Ο 20χρονος μέσος, γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της ομάδας, έχει καταφέρει να μπει στο βασικό ροτέισον της, τραβώντας ήδη το ενδιαφέρον των συλλόγων του ελληνικού «Big-5».

Παράλληλα, αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων. Μετρά φέτος 10 γκολ και μία ασίστ στο πρωτάθλημα, ενώ ο θόρυβος γύρω από το όνομά του έγινε πιο έντονος μετά το ασύλληπτο γκολ που πέτυχε απέναντι στην Κηφισιά.

Ιωάννης Κωστή

Στη Λιβαδειά ο Ιωάννης Κωστή διανύει σίγουρα την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Ο Κύπριος χαφ βρίσκεται στην Ελλάδα από το 2019, όταν η Νέα Σαλαμίνα τον παραχώρησε στον Ολυμπιακό, και πλέον αγωνίζεται με τη φανέλα του Λεβαδειακού, με τον οποίο διατηρεί συμβόλαιο έως το 2028.

Οι φετινές του επιδόσεις δεν έχουν φυσικά περάσει απαρατήρητες από τους «μεγάλους» του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς μετρά 13 συμμετοχές και δύο γκολ, σε μια ασύλληπτη σεζόν για την ομάδα της Λιβαδειάς.

Τριαντάφυλλος Τσάπρας

Ακόμα ένας ποδοσφαιριστής που κάνει «παπάδες» φέτος με τον Λεβαδειακό. Ο νεαρός μπακ ξεκίνησε από τις ακαδημίες της ΑΕΚ και το 2017 μεταγράφηκε στην Κ20 του Λεβαδειακού, πριν δύο χρόνια αργότερα ανέβει στην πρώτη ομάδα, όπου αγωνίζεται μέχρι σήμερα. Φέτος έχει μοιράσει έξι ασίστ σε 15 εμφανίσεις στη Super League και αποτελεί έναν από τους βασικούς συντελεστές της ασταμάτητης πορείας της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου.

Το όνομά του συνδέθηκε έντονα με τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, χωρίς να προχωρήσει η συγκεκριμένη μεταγραφή, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιώργου Τσακίρη στους Galacticos, υπάρχει ενεργό ενδιαφέρον και από πλευράς ΑΕΚ.

Παναγιώτης Τσαντίλας

Τέλος, ο 21χρονος Παναγιώτης Τσαντίλας ξεχωρίζει σε μια δύσκολη σεζόν για τον Ατρόμητο. Ξεκίνησε να παίζει στους Περιστεριώτες σε ηλικία 11 ετών, διακρίθηκε σε όλα τα κλιμάκια των ακαδημιών του κι έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα, με την οποία ξεκίνησε προπονήσεις τον τελευταίο χρόνο.

Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο το 2024 και φέτος μετρά 11 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα με τρία γκολ, ενώ ισάριθμα τέρματα έχει σημειώσει και στο Κύπελλο Ελλάδος. Ο ίδιος συστήθηκε καλύτερα στο ελληνικό κοινό αναμέτρηση του Ατρομήτου με την ΑΕΚ, όπου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και σκόραρε το μοναδικό γκολ της ομάδας του στο 4-1. Το συμβόλαιό του εκπνεει το καλοκαίρι του 2028.