Superleague: Παναθηναϊκός και Άρης τιμωρήθηκαν με πρόστιμο- Απαλλάχθηκε η Κηφισιά
Πρόστιμο σε Παναθηναϊκό και Άρη αποφάσισε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο όπως ανακοίνωσε σήμερα (26/9) η Stoiximan Super League για τα πεπραγμένα της περασμένης αγωνιστικής.
Για τον Παναθηναϊκό, το πρόστιμο είναι στα 4.500 ευρώ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ενώ, στον Άρη υποβλήθηκε το ποσό των 1.000 ευρώ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά στο Αγρίνιο.
Η Κηφισιά με τον Χρήστο Πρίτσα απαλλάχθηκαν αφού κλήθηκαν σε ομολογία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.