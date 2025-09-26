Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο αποφάσισε την επιβολή προστίμων σε Παναθηναϊκό και Άρη καθώς και την απαλλαγή της Κηφισιάς.

Πρόστιμο σε Παναθηναϊκό και Άρη αποφάσισε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο όπως ανακοίνωσε σήμερα (26/9) η Stoiximan Super League για τα πεπραγμένα της περασμένης αγωνιστικής.

Για τον Παναθηναϊκό, το πρόστιμο είναι στα 4.500 ευρώ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ενώ, στον Άρη υποβλήθηκε το ποσό των 1.000 ευρώ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά στο Αγρίνιο.

Η Κηφισιά με τον Χρήστο Πρίτσα απαλλάχθηκαν αφού κλήθηκαν σε ομολογία.