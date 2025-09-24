Η πρώτη κίνηση του Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό

Διαβάστε στο Gazzetta την απόλυτη προτεραιότητα του Ιταλού ποδοσφαιρανθρώπου μόλις ολοκληρωθεί και τυπικά η πρόσληψή του από τον Παναθηναϊκό στον ρόλο του συμβούλου του προέδρου.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του στελεχιακού δυναμικού και σε μία προσπάθεια να λειτουργήσει διαφορετικά και σίγουρα πιο αποτελεσματικά σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, ο Παναθηναϊκός, όπως έχει αποκαλύψει το Gazzetta, βρίσκεται σε επαφές με τον Φράνκο Μπαλντίνι, για τον οποίο αναμένονται τα τυπικά, ώστε να ανακοινωθεί από την «πράσινη» ΠΑΕ τις επόμενες ημέρες στον ρόλο του προεδρικού συμβούλου.

Ο Ιταλός πρώην διευθυντής ποδοσφαίρου της Ρεάλ, της Ρόμα, της Τότεναμ και της Εθνικής Αγγλίας θα γίνει κομμάτι του «πράσινου» οργανισμού, έχοντας ξεκαθαρίσει κατά την διάρκεια των επαφών, την απόλυτη προτεραιότητά του με την ανάληψη των νέων του καθηκόντων.

Ο Μπαλντίνι ζήτησε ένα διάστημα κάποιων μηνών για να... βουτήξει στον ποδοσφαιρικό οργανισμό, να αξιολογήσει την κατάσταση που επικρατεί στο «τριφύλλι», να καταγράψει θετικά και αρνητικά και έπειτα να κάνει τις πρώτες του εισηγήσεις για πρόσωπα και καταστάσεις.

Σε αυτό το διάστημα, προφανώς, θα έχει άποψη για «καυτά» θέματα που μπορούν να προκύψουν, όπως αυτή την εποχή, το ζήτημα του προπονητή, το οποίο διαχειρίζεται ο τεχνικός διευθυντής, Γιάννης Παπαδημητρίου, έχοντας προκρίνει ως προτεραιότητα τον Σεργκέι Ρεμπρόφ.