Η Περιφέρεια του Ροστόφ έκανε γνωστό πως έχει την πρόθεση να αποδώσει τον τίτλο του επίτιμου πολίτη της περιφέρειας του Ροστόφ.

Την ύψιστη τιμή της Περιφέρειας του Ροστόφ είναι έτοιμος να πάρει ο Ιβάν Σαββίδης. Η πρόταση έχει κατατεθεί στην Περιφερειακή Νομοθετική Συνέλευση από το Τμήμα Πολιτικής Ανθρώπινου Δυναμικού, θα εξεταστεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και, αν εγκριθεί, θα τεθεί σε ψηφοφορία από τη Νομοθετική Συνέλευση.

Ο Ιγκόρ Μπουράκοφ, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής της Νομοθετικής Συνέλευσης του Ντον τόνισε ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ αξίζει τον τίτλο αυτό, γιατί έχει κάνει πολλά για την περιοχή λέγοντας πως είναι ο πρώτος επιχειρηματίας από την περιοχή που θα πάρει τον τίτλο αυτόν.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι ο Ιβάν Σαββίδης το 2024 είχε ήδη τιμηθεί ως επίτιμος πολίτης της πόλης του Ροστόφ (όχι της Περιφέρειας).